Port Aventura World llença una exclusiva experiència virtual

PortAventura World ha anunciat el llançament el pròxim 18 de setembre de PortAventura VRX by Zero Latency, la seva nova experiència de realitat virtual, de lliure moviment (‘free-*roam’) i única en el sector dels parcs temàtics a Espanya.

El parc, que ha posat ja les entrades a la venda, entra en un nou segment amb aquest projecte que desenvoluparà en un espai de 200 m² situat al costat de l’accés principal als parcs i comptarà amb diversos jocs que els visitants podran gaudir sense cables ni lligams, mitjançant un equip de realitat virtual.

Des de l’any passat, PortAventura World ve reforçant la seva aposta per les experiències d’oci innovadores i digitals. Aquesta nova proposta compta amb l’última tecnologia de realitat virtual, implementada de la mà de Zero Latency, un dels majors especialistes del món en aquesta mena d’entreteniment, i s’oferirà sota la marca PortAventura VRX by Zero Latency.

El seu objectiu és transportar al visitant a una nova realitat, creada a través de gràfics amb gran nivell de detall que ofereixen una precisió mil·limètrica en la interacció durant els jocs, amb el suport d’un sistema d’àudio d’última generació. Fins a 8 jugadors alhora podran experimentar la proposta de Zero Latency, mitjançant l’ús d’un equip de realitat vitual, compost per un visor, auriculars i un controlador, que permet gaudir d’experiències de temàtiques variades amb una durada de 40 minuts.

Tot això complementa l’oferta d’oci que busca potenciar les seves experiències digitals com a complement d’altres més tangibles i físiques, apunten des del parc. Andreu Tobella, director digital de PortAventura World, va explicar que l’objectiu és “impulsar noves oportunitats d’oci en l’àmbit digital, cada vegada més orientats cap a les noves generacions i amb el focus posat en l’aplicació de tecnologies d’avantguarda. D’aquest propòsit, sorgeix la sinergia amb Zero Latency, líder mundial de l’entreteniment immersiu, que farà possible una veritable revolució en l’experiència dels nostres clients. Amb la nova proposta, PortAventura World continua evolucionant més enllà del resort per a abanderar la transformació de la indústria de l’entreteniment a nivell global”.

PortAventura VRX by Zero Latency obrirà al públic de 15.00 a 00.00 hores i permetrà l’accés a partir dels 13 anys.