La selecció de futbol dels Estats Units s’està recolzant, durant la competició internacional que acull els mesos de juny i juliol, en Sportian Performance, una plataforma tecnològica desenvolupada originalment per LALIGA sota el nom de Mediacoach i comercialitzada per Sportian, la seva joint venture amb Globant, que permet al cos tècnic de Mauricio Pochettino analitzar els partits i prendre decisions en temps real.
El combinat nord-americà ha iniciat el campionat amb dues victòries i ha assegurat la seva classificació per a les eliminatòries abans de disputar l’última jornada de la fase de grups. Per preparar els partits, Pochettino i els seus col·laboradors utilitzen una eina que integra dades avançades, vídeo i informació generada mitjançant intel·ligència artificial en un mateix entorn de treball.
“De cara a un campionat històric, estic convençut de la importància de proporcionar al nostre equip tots els avantatges possibles. Sportian Performance ofereix un entorn únic de treball que permet al nostre staff analitzar partits i prendre millors decisions en temps real, recolzades per dades sòlides. Aquesta eina reforça l’ecosistema d’anàlisi i tecnologia de primer nivell que estem construint per als nostres jugadors i ens situa en una posició òptima per oferir un torneig inoblidable”, va assenyalar Pochettino.
La plataforma facilita la preparació tàctica dels enfrontaments, l’anàlisi dels rivals i l’elaboració d’informes personalitzats per als jugadors. Durant els partits proporciona dades i vídeo en directe, a més d’alertes sobre possibles canvis en l’estructura de l’adversari o sobre determinats indicadors físics dels futbolistes.
L’evolució de Sportian Performance reflecteix l’aposta pionera de LALIGA durant més d’una dècada per incorporar la tecnologia i l’anàlisi de dades al futbol professional. L’eina és utilitzada pels 42 clubs professionals espanyols, pel departament de Football Intelligence de LALIGA i per altres competicions i organitzacions internacionals.
Aquesta tecnologia no només és utilitzada pels cossos tècnics per preparar els partits, sinó que també s’aprofita per millorar les retransmissions audiovisuals de LALIGA. Les dades de rendiment generades pel sistema s’utilitzen en els grafismes que mostren durant els partits informació sobre velocitats, posicions, distàncies recorregudes i altres variables de jugadors i equips.