Pizza Hut es centra en el model de franquícia d’Iberia

Pizza Hut es focalitzarà a explotar el model de franquícia a Espanya i Portugal, segons va publicar ‘L’Economista’. Per a això, i segons apunta aquest diari, Mixor, filial de Food Delivery Brands que gestiona les botigues de Pizza Hut a Ibèria i alguns països de Llatinoamèrica, tancarà 25 botigues pròpies de Pizza Hut a Espanya. Així, la marca centrarà la seva estratègia a Espanya en un model operatiu 100% franquícia, com ja fa en altres països com a Portugal a través del grup Ibersol.

Mixor gestiona 619 botigues Pizza Hut a tot el món, de les quals un 96% són franquícies, en línia amb l’estratègia que la companyia ha posat en marxa a Espanya.

Segons publica ‘L’Economista’, ha estat l’alta volatilitat de l’entorn la que ha fet accelerar l’estratègia de Food Delivery Brands de desenvolupar noves eficiències i escometre una evolució corporativa per a impulsar el potencial a llarg termini del negoci i donar una resposta més àgil, flexible i eficient als actuals reptes del sector QSR.

Aquesta estratègia està orientada tant al desenvolupament dels mercats estratègics d’Ibèria i Latam com a la transformació del negoci amb una redefinició de la seva porfolio de botigues per a impulsar la xarxa de franquícies en el territori d’Ibèria a través de la marca Pizza Hut. A nivell global, Food Delivery Brands compta ja amb 2.374 botigues operatives en els mercats d’Ibèria i Bateguin.

Des del naixement de la marca en 1958, Pizza Hut s’ha caracteritzat per oferir als seus clients “l’autèntic sabor americà” en els diferents mercats en els quals és present amb el llançament de nous i innovadors productes.

Entre els seus grans èxits a nivell mundial destaquen la ‘Massa Pa’, la primera pizza del mercat amb una massa més gruixuda i sabor de pa, i ‘la Rolling Pizza’, la primera pizza de la història amb vores farcides de formatge fos, que 25 anys després continua sent de les més venudes per la marca estatunidenca.