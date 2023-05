Personalitzar, digitalitzar i automatitzar, solucions clau d’homming

homming, companyia proptech de la categoria del ‘property management’, és present des d’avui, i fins al pròxim 27 de maig, a SIMA 2023.

És l’esdeveniment immobiliari anual referent a Espanya que, per segon any consecutiu, celebra Proptech Expo amb la presència d’homming per tal d’apropar als professionals i a les empreses del sector immobiliari la plataforma 360° per a la gestió integral, centralitzada i eficient d’immobles de lloguer de mitjà i llarg termini, a més de presentar les novetats que incorpora aquest any.

Jorge Montero, Co-Founder & CEO d’homming, qui participarà en la taula rodona ‘Lloguer: Solucions i eines per a la gestió de propietats i llogaters’ juntament amb altres directius del sector, va afirmar que “la presència de la nostra companyia a SIMA i a Proptech Expo reafirma la nostra aposta per la digitalització del sector immobiliari i fa valdre el nostre producte, a més de permetre’ns impulsar les relacions amb altres professionals per ajudar-los a automatitzar i centralitzar tots els processos de la gestió del lloguer. La nostra participació a SIMA 2022 va ser tot un èxit i, per aquest motiu, aquest any comptem amb un estand més ampli, de 12 metres quadrats, on volem mostrar les nostres solucions per a la gestió de propietats i continuar estrenyent vincles amb els diferents actors del sector per benefici dels nostres clients”.

NOVETATS

homming arriba a aquesta nova edició del saló immobiliari amb diverses novetats per als seus clients, com la possibilitat de fer pagaments automàtics i conciliats, gràcies als quals els llogaters podran pagar les rendes mes a mes; o el nou mòdul d’incidències que incorpora un portal de proveïdor que automatitza la comunicació des que l’inquilí reporta la incidència, aquesta s’accepta i és gestionada pel proveïdor responsable, digitalitzant així tot el procés.

Una altra de les novetats amb què homming arriba a SIMA 2023 és la de permetre la personalització de la seva APP amb la identitat corporativa dels seus clients. Segons Jorge Montero, “ens il·lusiona especialment poder oferir aquesta possibilitat als nostres clients, ja que, gràcies a la nostra tecnologia, podran tenir la seva pròpia app de gestió de lloguers a mida i personalitzada, tant a iOS com a Android, perquè tingui el seu propi logo i colors”.

L’app d’homming, així com gran part de les seves solucions, es personalitza al 100%, proporcionant al client les eines necessàries, com un botó d’accés a la web del client per centralitzar el trànsit i millorar-ne el posicionament, així com afinar la personalització de les notificacions que es facin amb clients, com ara venciments de contractes, actualitzacions de rendes, impagaments, incidències, etc.

Per part seva, per a les empreses amb un equip gestor especialitzat per funcions, homming ofereix la possibilitat de poder afegir a tots els membres que es desitgi, assignant a cadascun els seus rols específics, com pot ser administratiu, financer, gestor d’incidències, captador o agent immobiliari, entre d’altres. De manera que “els usuaris podran triar un rol preconfigurat o crear tants rols personalitzats com vulguin”, puntualitza Jorge Montero.

A més, homming també incorpora serveis de comptabilitat automatitzada gràcies a la connexió amb els principals programaris comptables o ERP com Holded, SAGE, A3 o Navision. També es presenta com a novetat per a gestors d’habitacions i co-livings la possibilitat de gestionar reserves, iCals de disponibilitat, incidències, cobraments i pagaments per habitacions.

homming ha aprofitat la seva presència a SIMA 2023 per presentar la seva nova web, adaptada a les noves funcionalitats implementades els darrers mesos i on també s’exposaran de primera mà nombrosos casos d’èxits, tant propis com de clients.

PROPOSTA

Després d’anys de desenvolupament i perfeccionament, i després de la seva presentació a SIMA de l’any passat, la plataforma 360º d’homming continua a ple rendiment amb l’objectiu de seguir calant al mercat i poder donar resposta al repte de digitalització del ‘property management’, històricament caracteritzat fins i tot per una gestió descentralitzada i manual dels processos.

La proposta de valor d’homming proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la verificació d’inquilins fins a la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències, i permet reduir fins a un 60% els temps de gestió i ajudant els seus clients a escalar els seus negocis. En el cas dels propietaris i family office, permet gestionar tots els lloguers d’inici a fi de manera automatitzada i eficaç, permetent controlar en cada moment la seva rendibilitat.

homming, que ofereix plans de preus personalitzats per a cada client en funció del volum d’immobles a gestionar, permet controlar de manera integral i amb total seguretat l’estat de les inversions immobiliàries de qualsevol mena d’immoble de lloguer, ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, possibilitant a una sola persona arribar a gestionar de manera integral i amb total seguretat tantes propietats com necessiti.