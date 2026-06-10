La multinacional Persán, especialitzada en els sectors de la cura de la llar i la cura personal, va tancar el 2025 amb la facturació més alta de la seva història en assolir els 1.227 milions d’euros. La companyia, amb seu a Sevilla, va superar així la barrera del «One Billion». L’Ebitda també es va incrementar fins als 135 milions d’euros. El creixement inclou la integració de Mibelle Group, l’activitat de la qual es va incorporar als comptes consolidats entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2025. Amb aquests resultats, el grup presidit per Concha Yoldi i dirigit per Antonio Somé va assenyalar que reforça la seva posició com un dels principals actors europeus en marques de distribuïdor i marques de fabricant, recolzat per una estructura industrial composta per vuit plantes a Europa i als Estats Units.
Els resultats comercials van estar marcats pel bon comportament de les categories de perfumadors i càpsules per a la roba. Aquests productes continuen guanyant quota a Europa i han estat introduïts amb èxit a l’Amèrica Llatina. Dins del segment de la cura de la llar destaca el llançament dels perfumadors 2 en 1, que combinen perfumador i suavitzant en un sol producte. La companyia també va ampliar la seva oferta en cura personal amb noves solucions per als cabells.
Inversions
En la seva aposta per mantenir-se a l’avantguarda, Persán va destinar 57 milions d’euros a la millora de les seves plantes i processos productius. Amb aquesta xifra, la inversió acumulada en els darrers cinc anys supera els 200 milions d’euros. L’avenç empresarial també s’ha reflectit en la modernització tecnològica de la companyia, que ha culminat una transformació digital que ha permès automatitzar múltiples processos i gestionar de manera digital tota la informació de proveïdors i materials. En aquest àmbit també s’emmarca la planta de fabricació d’ampolles situada al costat de la fàbrica de Persán a Sevilla, inaugurada l’octubre de l’any passat.
El CEO de Persán, Antonio Somé, va destacar el bon comportament del grup i va avançar les prioritats per al nou exercici: «Hem tancat un altre exercici històric en què hem assolit fites de gran importància, com l’adquisició de Mibelle Group, el desembarcament a Amèrica i la superació de la barrera del “One Billion”. Només puc agrair a l’excel·lent equip que forma Persán el seu compromís, rendiment i dedicació. Aquests resultats reflecteixen el talent i el potencial que reuneix la companyia. També vull fer extensiu aquest agraïment als clients, proveïdors i partners que confien en els nostres productes i serveis. Aquest any continuem centrats en la integració de Mibelle Group i en impulsar la nostra estratègia d’expansió global, amb una atenció especial a la identificació de noves oportunitats al continent americà».
La companyia va destacar que l’exercici 2025 ha estat clau per a la consolidació de l’estratègia ambiental de Persán. L’empresa va aconseguir avenços significatius en l’optimització del consum energètic, la reducció d’emissions i la gestió de residus. Aquests progressos li han valgut l’obtenció de la medalla d’Or del prestigiós organisme d’avaluació Ecovadis. La puntuació aconseguida ha superat la dels anys anteriors, reflectint l’evolució contínua de l’empresa en matèria de sostenibilitat.
El pla de descarbonització va avançar gràcies a iniciatives d’eficiència energètica i millora de processos que van permetre reduir més d’un 30% les emissions operatives respecte del 2023. A més, els centres productius de Wróblowice i Saint-Vulbas ja operen íntegrament amb electricitat d’origen renovable. Per la seva banda, la planta de Sevilla va assolir el nivell Zero Waste-Excellence per la seva destacada gestió de residus. Mibelle Group també va contribuir a aquests avenços mitjançant la seva col·laboració amb LanzaTech per desenvolupar ingredients derivats de CO₂ reciclat, una alternativa sostenible a matèries primeres com l’oli de palma.
La Fundació Persán va mantenir la seva tasca social durant el 2025, aconseguint la inserció laboral de 209 persones i realitzant més de 1.880 atencions. L’entitat va continuar donant suport a col·lectius vulnerables i promovent valors positius a la societat. La seva activitat es va estendre més enllà d’Espanya. A Polònia va donar productes a centres destinats a donar suport a persones en situació de vulnerabilitat, escoles i llars d’infants. A França va col·laborar de manera periòdica amb Secours Populaire i l’Ajuntament d’Ambérieu-en-Bugey, a més de proporcionar material elèctric i electrònic a l’Institut Alexandre Berard.