La patronal agrària COAG adverteix: “Si volem mantenir els nivells de producció, cal finançament”

El director tècnic de la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG), José Luis Miguel, considera que en un context tan difícil per al sector com l’actual, “el paper de les entitats financeres és essencial si volem mantenir els nivells de producció. Fa falta més finançament a les activitats agrícoles i ramaderes”, explica en declaracions a Servimedia.

Caixabank i Abanca són dues de les entitats que redoblen esforços davant de la difícil situació que arrossega el sector arran de la pujada del preu de l’energia i la falta de pluges, agreujat ara per la crisi a Ucraïna.

José Luis Miguel sosté que el conflicte bèl·lic “ha aguditzat força la difícil situació del sector agrari”, especialment en el subministrament dels elements bàsics i matèries primeres per a la producció agrària i ramadera. “Som molt dependents tant de primeres matèries com de l’energia per a totes les instal·lacions. Han pujat moltíssim els preus, tot i que sembla que el petroli està baixant una mica i potser hem arribat al pic”, explica a l’agència de notícies.

D’altra banda, els fertilitzants, les potassas i els fosfats també han entrat en una escalada de preus i assenyala també l’escassetat de matèries primeres, com els cereals i el blat de moro, com a factor que contribueix a tensionar els mercats i, per exemple, “no sabem si a Ucraïna es podrà sembrar aquesta primavera i, per tant, es pot generar més escassetat”, explica el director tècnic de COAG.

Reconeix, tot i això, que “la crisi del sector ve d’abans de la guerra, la situació ja era molt dolenta el 2021, amb un increment de costos del 30 per cent”, percentatge que en aquest moment “pot estar entre el 38 i el 40%”.

Davant d’aquesta tempesta perfecta, comptar amb finançament és l’única cosa que permet a molts empresaris autònoms continuar amb la seva activitat. ”Les entitats financeres juguen un paper crític”, assenyalen des de COAG.

Caixabank i la seva línia de negoci Agrobank

En aquest context, Caixabank, a través de la seva línia de negoci Agrobank, és una de les més compromeses amb l’activitat agroalimentària: el 2021 va finançar el sector amb gairebé 17.400 milions d’euros i, per fer front a la situació actual, l’entitat disposa de 1.175 sucursals especialitzades, la xarxa d’oficines més gran del sector i amb presència a totes les províncies.

També compta amb 3.500 gestors especialitzats que, entre altres funcions, orienten els agricultors i ramaders en reptes com la sostenibilitat i la digitalització. Més de 500.000 pagesos (un de cada dos professionals del sector) compten amb el suport d’Agrobank.

Abanca i la unitat especialitzada Agro

Abanca, per la seva banda, a través de la seva unitat especialitzada Abanca Agro, també està apostant fort pel sector i recentment ha signat acords amb diverses associacions agràries a Extremadura i Castella i Lleó per oferir productes com la bestreta de la collita o el préstec per fer front a les despeses habituals de futures campanyes, entre d’altres accions, a més de finançar projectes per a la sostenibilitat.

En aquesta línia, José Luis Miguel considera que en l’actual context “no s’han de deixar de banda, la sostenibilitat o la digitalització perquè són elements interrelacionats que ens ajudaran molt. Amb ells serem més eficients i viables econòmicament. També podem ser més sostenibles amb un estalvi de costos, amb menys impacte ambiental, una tendència necessària pel sector. Després de totes les vicissituds que ens estan succeint, hem de pensar a mitjà i llarg termini, i, sens dubte, encaixen la sostenibilitat i la digitalització”, finalitza.