Pastoret compleix 30 anys consolidant el seu creixement

La companyia de productes lactis Pastoret celebra aquest 2022 el seu 30 aniversari i ho fa consolidant un creixement sostingut durant els últims anys. La companyia ha tancat 2021 amb 31 milions d’euros de facturació, un 7% més que l’any anterior, i les previsions a futur apunten a un creixement anual d’entre el 12% i el 20%, recuperant així la tendència anterior a la pandèmia, que era del 22% de mitjana anual.

Al llarg d’aquests 30 anys, Pastoret destaca que ha construït una filosofia d’empresa basada en la producció local i el respecte pel medi ambient, les persones i els animals. “Aquest compromís s’ha vist reafirmat ara en aconseguir que la petjada de carboni de la companyia sigui positiva gràcies a dos projectes de reforestació”.

Plantant més de 1.500 arbres, Pastoret ha aconseguit generar oxigen i eliminar diòxid de carboni (CO₂) en una quantitat equivalent a 1.560 tones enfront de les 1.356 tones de CO₂ que la companyia va emetre en 2020. Amb aquesta iniciativa ha obtingut el segell Calculo + Compenso concedit pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El segell, concedit per l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic (OECC) del Ministeri, reconeix a les organitzacions que realitzen el seu càlcul d’emissions de CO₂ i duen a terme accions a fi de compensar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) que la seva activitat genera.

Productors locals

Pastoret és una empresa familiar, amb poc més d’un centenar de treballadors i que prioritza sempre la qualitat dels seus productes i, per això, també la de les matèries primeres amb les quals treballa.

D’aquesta manera, Pastoret treballa amb 7 o 8 petites granges locals, totes elles situades a Catalunya, de manera que, d’una banda, aconsegueix el producte de qualitat que cerca i, per un altre, afavoreix el desenvolupament del teixit productiu local.

Totes aquestes iniciatives se sumen a unes altres que ja ha dut a terme, “fruit del seu compromís amb el benestar de les persones i els animals”, subratlla la companyia que posa com a exemple d’això la política plastic free de l’empresa des dels seus inicis: actualment, el 98% dels seus envasos són de materials reciclables com a cartó, cristall o ceràmica. Destaca també el projecte #recuperagorrión que Pastoret va dur a terme en col·laboració amb SEU/Birdlife i amb el qual es va intentar recuperar el major nombre possible de pardals en les grans ciutats.

Aquestes línies d’actuació s’emmarquen en el pla de responsabilitat social i sostenibilitat de la companyia, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts en l’Agenda 2030 de Nacions Unides, en el qual destaquen especialment els compromisos amb la producció i consum responsables (ODS 12), l’acció pel clima (ODS 13) o la conservació de la vida dels ecosistemes terrestres (ODS 15).

Innovació

Pastoret és una empresa de la Segarra (Lleida) que ha apostat per la innovació a l’hora d’elaborar uns productes lactis artesanals de qualitat. Al llarg dels anys, la companyia ha millorat constantment les seves instal·lacions per a continuar elaborant les seves receptes tradicionals en una de les fàbriques més modernes d’Europa.

Aquestes instal·lacions van suposar una de les inversions més importants de la companyia des de la seva creació. Va ser en els anys 2009-2010 i va suposar una inversió de 6 milions d’euros. La següent inversió important de Pastoret, de 10 milions d’euros, va anar en 2019 amb l’ampliació de la capacitat productiva i la construcció d’un magatzem intel·ligent.