Pastor aconsegueix el suport majoritari per blindar el model de farmàcia

L’Assemblea General de Cofares, celebrada aquest dijous a Madrid, va ratificar la proposta de modificació d’estatuts impulsada per Eduardo Pastor, president al capdavant de la cooperativa líder en distribució farmacèutica, mitjançant la qual cerca major seguretat jurídica per als seus socis i limitar l’entrada de capital no farmacèutic en el sector.

En concret, 7 de cada 10 socis van donar suport a aquesta iniciativa del president. Així mateix, en l’Assemblea, on es van donar cita els delegats en representació dels socis, es va donar llum verda també als comptes anuals del passat exercici, l’Informe de Presidència, Tresoreria i Secretaria, així com Política General de la Cooperativa.

La modificació estatutària, que actualitza uns estatuts datats en 2002, blinda l’entrada del capital no farmacèutic a la cooperativa i es tracta de “una reforma necessària per a atorgar seguretat jurídica a tots els socis de la cooperativa, alhora que protegeix el model de farmàcia i tanca la porta al capital no farmacèutic”, segons va apuntar Pastor, qui va recordar que “hem de ser capaços d’albirar possibles amenaces en la cadena de subministrament i adaptar-nos a l’entorn, que de per si mateix és canviant i ens exigeix estar preparats”.

El nou text té com a objectiu garantir que les comunitats de béns -associació entre diversos titulats farmacèutics- puguin desenvolupar la seva activitat sota seguretat jurídica amb la cooperativa, “una situació en la qual es troben 1.600 farmàcies, així com tancar la porta al capital no farmacèutic”, va assenyalar Pastor. D’aquesta manera, mitjançant la reforma estatutària, la cooperativa s’avança a possibles intrusismes en el sector i veta l’entrada d’actors aliens al canal farmacèutic.

Activitat de Cofares el 2021

La cooperativa va tancar l’any 2021 amb una xifra de negoci superior als 3.600 milions i una quota de mercat del 29,2%, (2 punts percentuals més que en 2020), que ja ha millorat aquest exercici 2022 fins a elevar-la en el 29,7%, segons dades oficials de Iqvia.

En l’últim any, Cofares, que congrega a 11.971 socis, ha intensificat la seva activitat de distribució farmacèutica arribant a gestionar 85.000 referències i 17,4 milions de comandes. A més, ha incrementat un 1,24% les seves rutes arribant a les 2.121 i recorrent més de 56 milions de quilòmetres.

La cooperativa, que compta actualment amb 43 magatzems, centres i plataformes logístiques, continua amb el seu pla logístic d’adequació i obertura de nous centres amb l’objectiu que existeixi un magatzem a menys d’una hora de cada farmàcia. D’aquesta manera, hi ha projectes d’obertura de 4 nous centres a Linares, Orense, Tarragona i Onda, així com l’adequació d’altres magatzems a Sevilla, Las Palmas, Motril, Vicálvaro (Madrid), entre altres.

També destaquen entre els seus plans projectes de diversificació, a través de nous serveis per a les farmàcies més enllà de la distribució; i la digitalització per a l’optimització dels processos i perquè la farmàcia guanyi protagonisme en l’entorn digital de salut.