Pascal Soriot, d’AstraZeneca, reconegut com a Cavaller de l’Imperi Britànic

El director executiu de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha rebut el títol de Cavaller de l’Ordre de l’Imperi Britànic pels seus serveis a les ciències de la vida del Regne Unit i el seu lideratge en la resposta global a la pandèmia de Covid-19, dins de les distincions que es concedeixen en el marc dels Queen’s Birthday Honors 2022, que enguany, a més, coincideix amb el seu Jubileu de Platí. Leif Johansson, president d’AstraZeneca, va manifestar que està “encantat per Pascal, la seva família i tots els que formeu-vos part d’AstraZeneca per aquest reconeixement de la seva notable contribució a les ciències de la vida del Regne Unit i la resposta a la pandèmia”.

“La seva dedicació personal”, va afegir, “per a impulsar avanços per als pacients, per a establir a AstraZeneca com una empresa científica líder i per a desenvolupar a les persones que treballen al costat d’ell, fan d’aquest un guardó molt apropiat. Sé que tot l’equip s’unirà a mi i a molts altres al Regne Unit, i a tot el món, per felicitar a Pascal per aquest merescut reconeixement, ja que també celebrem l’històric Jubileu de Sa Majestat enguany”.

Per part seva, Pascal Soriot, va assegurar sentir-se “realment honrat per aquest reconeixement. Havent crescut a França, tenia molts somnis i esperances per al futur, però, mai vaig pensar que rebria un títol de Cavaller de Sa Majestat la Reina. Com a ciutadà australià, és un gran privilegi rebre aquest premi i un honor treballar amb tantes persones destacades de tot el món dedicades a continuar innovant i apostant per la ciència per a portar medicaments a tots els pacients”. “Aquest reconeixement”, va agregar, “també és seu i m’agradaria agrair a tots i cadascun d’ells el seu compromís amb la nostra missió. També estic agraït a la meva família pel seu suport i per ajudar-me a construir una carrera podent fer el que amo”.

La companyia amb seu al Regne Unit va indicar que des que es va unir a AstraZeneca, fa una dècada, Pascal Soriot ha liderat un canvi que l’ha convertit “en líder i referent científic mundial que ha llançat múltiples medicaments innovadors, expandit la seva presència geogràfica i establert instal·lacions d’R+D a tot el món, inclòs el seu nou Discovery Center (“el DISC”), un centre recerca d’última generació, a Cambridge, el Regne Unit”. Actualment, la companyia gaudeix de la segona major capitalització de mercat en la Borsa de Londres i ha quadruplicat el seu valor en els últims 10 anys.

AstraZeneca ha exercit un paper rellevant en la resposta mundial a la covid-19. Des del començament de la pandèmia, la companyia va posar a disposició la vacuna sense ànim de lucre i la gran majoria de les dosis subministrades des de llavors han estat a preu de cost.

Avui dia, s’han lliurat 3.000 milions de dosis a més de 180 països, i aproximadament dos terços es destinen a països d’ingressos baixos. Continua exercint un paper clau en el canvi del curs de la pandèmia a través del subministrament i la distribució continus de la vacuna, així com amb l’aportació de Evusheld, una combinació d’anticossos d’acció prolongada dissenyada per a protegir les persones més vulnerables que estan inmunocompromeses i no desenvolupen una resposta suficient amb la vacunació contra Covid-19.

A més de liderar AstraZeneca, Pascal Soriot també està impulsant el canvi en tot el sector de la salut. Promovent i participant en el Grup de Treball de Sistemes de Salut de la Iniciativa de Mercats Sostenibles, establerta pel príncep de Gal·les, està treballant amb altres líders mundials en accions per a accelerar la prestació d’atenció mèdica sostenible de zero emissions. També és copresident del Consell de Ciències de la Vida del Regne Unit, que reuneix institucions i empreses amb l’objectiu principal de garantir que el Regne Unit continuï sent un líder mundial en ciències de la vida.