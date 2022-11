Parlar amb clients i controls, el secret de Danone per garantir qualitat

Amb motiu del Dia Mundial de la Qualitat que se celebra aquest dijous i “en el context actual”, Danone va reafirmar “el seu compromís amb la qualitat i la innovació per oferir productes d’alt valor afegit”.

El VP de Màrqueting de Danone Espanya, Javier Pejito, va afirmar que “la qualitat és responsabilitat de tots i, a Danone, tots som qualitat. Cosa que cobra encara més rellevància en el context actual. Per això, promovem cada dia una cultura en què cada persona a l’organització se senti responsable de les seves decisions, sempre amb la salut i les preferències dels nostres consumidors al centre”.

“Aquestes converses”, va afegir, “amb consumidors són fonamentals perquè ens aporten una informació molt valuosa que internament es processa i es tradueix en noves propostes i millores de les nostres propostes”.

N’és una prova, va continuar, els més de 100 tasts que realitza la companyia anualment i que reuneixen més de 8.000 consumidors per avaluar la superioritat dels seus productes. A més, Danone compta amb un departament de qualitat que ocupa gairebé 100 persones a Espanya i un Servei d’Atenció al Client que manté més de 128.000 converses a l’any amb consumidors -prop de 400 al dia-, que permeten conèixer la seva opinió, necessitats, suggeriments, dubtes i preocupacions.

Per això, ha dit que en línia amb la seva missió d’aportar salut a través de l’alimentació” i posant la innovació al servei del consumidor”, la companyia ha incorporat a la seva cartera 45 nous productes que, per impulsar segments en ple creixement com a alimentació infantil , solucions altes en proteïna i productes vegetals, així com per l’alimentació funcional per satisfer les necessitats actuals de consumidors i pacients amb marques com Almirón, YoPRO, Alpro i Nutricia. “La innovació és el motor de creixement que ens impulsa per estar al costat de les famílies, però aquesta constant innovació només és possible si va de la mà de la màxima qualitat. Per això, celebrem aquest dia per reafirmar el nostre compromís amb oferir productes de la màxima qualitat i alt valor afegit. Per nosaltres el dia de la qualitat són els 365 dies de l’any i ho fem al llarg de tota la cadena de valor: des de les primeres matèries fins a com connectem amb els nostres consumidors”, va indicar Pejito.

La companyia compta amb un dossier present en quatre categories –productes lactis i vegetals, aigua mineral natural i nutrició especialitzada- i va assegurar que confia “en les millors matèries primeres per oferir al consumidor un producte saludable”.

D’aquesta manera, ha afegit, només treballa amb proveïdors amb “garantia de qualitat”, entre els quals hi ha les prop de 200 granges familiars de proximitat que compten amb el segell de benestar animal d’Aenor que garanteixen una matèria primera local, fresca i proximitat, sotmesa a un triple control per assegurar-ne la màxima qualitat.

Pel que fa a les seves aigües, Font Vella i Lanjarón, va subratllar que s’originen en “entorns únics” on la companyia impulsa projectes de preservació de la biodiversitat. D’és la deu fins que s’envasa l’aigua mineral natural no rep cap tractament i és, amb més de 300 controls de qualitat diaris, un dels aliments més controlats.

Nutrició

Des de la seva àrea de Nutrició Especialitzada, Danone va assenyalar que fa més de 125 anys que posa “la ciència al servei dels pacients per oferir solucions innovadores adaptades a necessitats nutricionals especials dels pacients i investigant en lactància materna per traslladar aquest coneixement a les seves fórmules”.

En aquest sentit, Danone compta amb nombrosos estudis que avalen els seus productes. La companyia disposa de més de 1.800 científics i experts, 55 delegacions locals d’R+D i dos grans centres de recerca: el Nutricia Research, a Utrecht (Països Baixos), centrat en el desenvolupament de nutrició mèdica i infantil; i el Danone Research, a Palaiseau (França), dedicat a innovacions per a totes les marques de productes lactis i d’aigües, va apuntar.

A més, va indicar que el servei d’assessorament nutricional de Nutricia és l’únic amb el certificat de qualitat d’Aenor a Espanya. Un servei que permet valorar l’estat nutricional del pacient, informar sobre els plans nutricionals més adequats que en permetin la millora nutricional i fer un seguiment exhaustiu.

El servei de NutriAsesores de Nutricia compta amb més d’una dècada d’experiència i s’ha implementat a més de 300 centres, residències i hospitals espanyols, contribuint així a millorar la qualitat de vida de més de 30.000 persones grans.