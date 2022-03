El pàdel afronta la seva setmana clau temorós de les “ingerències” de Qatar a la FIP

A partir del pròxim dilluns 28, i després d’haver acollit el passat mes de novembre l’última edició del campionat Mundial FIP, Qatar tornarà a ser l’escenari d’una nova competició oficial de la Federació Internacional de Pàdel: la primera cita del Premier Padel Tour, el nou circuit masculí, afavorit per l’emirat des de Qatar Sports Investments (QSI) i la seva Federació de Tenis (QTF), presidides totes dues pel conegut empresari Nasser al-Khelaïfi.

A pocs dies per a l’estrena del nou circuit, des d’algunes federacions com la de Madrid i uns certs sectors de la indústria del pàdel (com l’espanyola NOX Sport, que deuen bona part del seu negoci i creixement a la seva expansió internacional de la mà del World Padel Tour) s’observa amb “preocupació” la creixent influència del president del París Saint-Germain i una de les personalitats més controvertides de l’esport, sobre el màxim ens federatiu internacional. Especialment, sobre el seu president Luigi Carraro.

Aquesta circumstància no sols ha motivat que Doha s’hagi convertit en caserna general oficiosa dels tornejos de la FIP –en un lapse de dotze mesos, a més del Mundial i la cita inaugural de Premier Padel, la capital de Qatar també ha acollit una prova del Cupra FIP Tour – sinó que ha posat la llavor del cisma que viu el pàdel professional masculí en l’actualitat.

Dies després de l’última visita d’Al-Khelaïfi a Carraro a Roma, on van escenificar la seva bona relació en un partit de pàdel disputat en el club Orange de la capital transalpina, la Federació Internacional presentava el passat 23 de febrer una denúncia davant la Comissió Europea contra l’empresa organitzadora de World Padel Tour.

Una acció legal, interposada al costat de l’associació de jugadors del quadre masculí PPA, sota l’argument de posar de manifest “el règim de monopoli abusiu i explotador de WPT”, segons paraules del mateix president de la FIP.

Precedents

Les mateixes fonts van indicar que el to de Carraro contrasta amb l’actitud mostrada en el seu primer mandat al capdavant de la FIP, ja que assenyalen que després d’un primer marc de col·laboració per a la creació d’un rànquing unificat i del circuit Cupra FIP Tour en 2019, World Padel Tour i la Federació Internacional van segellar fa exactament un any un nou acord per al llançament de la nova categoria FIP GOLD. Una aliança, que el mateix Carraro va qualificar d'”una gran notícia per a tots”, abans de mostrar el seu desig de “continuar col·laborant amb WPT per a situar el pàdel entre els esports més importants”.

Un mes després d’aquesta declaració de bones intencions, Doha va acollir un torneig puntuable per al circuit Cupra FIP Tour que va servir com a “bestreta de la bona organització i del compromís que existeix a Qatar amb el desenvolupament del pàdel”. Amb el Campionat del Món que s’anava a celebrar al novembre en les instal·lacions del Khalifa International Tenis & Esquaix Complex en l’horitzó, les relacions entre les federacions de tenis de Qatar i la internacional de pàdel es van intensificar.

Tot això, després d’una primera presa de contacte efectuada el juny del 2019 i de l’adjudicació del Mundial, en un fet sense precedents en l’esport internacional, a una entitat no adscrita a la Federació Internacional com la Federació de Tenis de Qatar, el març del 2020.

L’abril del 2021, Luigi Carraro va ser reelegit en el seu càrrec en una assemblea general celebrada a Roma, on es va certificar l’adhesió de Qatar i d’altres set federacions nacionals de pàdel a la FIP. Amb Al-Khelaïfi, ja com a membre de ple de dret de la institució, i Carraro reforçat en el seu lloc, “les deferències i bones paraules cap a WPT es van acabar”, sostenen les mateixes fonts, i la divisió del pàdel professional va començar a gestar-se. Primer, amb la creació de l’associació de jugadors professionals del quadre masculí (PPA) i posteriorment, ja des del Mundial de Qatar, amb la defensa de la “llibertat” dels jugadors per part de Carraro, “alineat en el discurs d’ignorar el contracte en vigor d’aquests amb WPT”, insisteixen les mateixes fonts.