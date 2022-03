El pàdel, expectant davant els primers incompliments de contracte a Doha

El món del pàdel continua en suspens, ja que la participació d’algunes de les millors pales del quadre masculí al Major de Doha (Qatar) ha acabat d’escenificar el cisma ocasionat arran de la creació d’un circuit paral·lel des de la Federació Internacional (FIP) i Qatar Sports Investments (QSI).

Els espanyols Momo González (posició 16), Javi Rico (17), Javi Garrido (18) i Miguel Yanguas (20) han estat els quatre primers jugadors situats en el ‘top-20’ del rànquing internacional a saltar a la pista en la jornada inaugural del quadre final del torneig de Qatar, “incomplint automàticament”, segons assenyalen des d’alguns dectors, el contracte que els vincula en exclusiva a World Padel Tour fins al 31 de desembre de 2023.

Durant les últimes setmanes, al mateix temps que alguns sectors de la indústria revelaven les “presses” i la “opacitat” del binomi FIP-QSI en la creació del nou circuit a dues temporades vista perquè expiri l’actual acord en vigor, els millors jugadors del món han continuat participant amb total normalitat en els tornejos WPT. Tant en la prova d’exhibició celebrada a Acapulco (Mèxic), com en les oficials disputades recentment a Miami (Florida), Reus i Vigo.

No obstant això, després de la seva participació en l’Obert de la ciutat gallega, una representació de palistes del quadre masculí ha optat per fer efectiva la seva inscripció en el torneig de Doha, exposant-se al corresponent procés judicial per possible incompliment del contracte en vigor amb World Padel Tour. Un acord, les línies mestres del qual van començar a traçar-se en 2017 i que en 2019 va ser renovat per totes dues parts fins a finals de la campanya 2023.

Negociació

En aquella negociació, segons testimonis directes, els jugadors van exigir una “indemnització a final de temporada” si World Padel Tour no aconseguia complir amb un mínim de 16 proves a l’any. Des de llavors, WPT s’ha mantingut fidel a aquest compromís i no ha cessat d’explorar noves oportunitats de creixement per a la indústria del pàdel, i d’exposició per als seus principals actius, les seves jugadores, jugadors i patrocinadors.

En 2019, el llistó es va elevar fins als 19 tornejos oficials a disputar en set països. Una projecció que només es va veure interrompuda per causes de força major en 2020, quan malgrat totes les restriccions es van poder disputar onze proves, i que s’ha mantingut en les temporades 2021 i 2022, amb 25 i 27 tornejos en 11 i 14 països, respectivament.

El creixement, tant del pàdel com disciplina com de la indústria que l’envolta, de la mà de World Padel Tour és inqüestionable. Tant és així, que fonts de la pròpia PPA tampoc han renunciat a titllar-ho d’“exponencial” en declaracions a Servimedia.

Sostenen aquestes fonts que “ara, els cants de sirena de Qatar semblen pesar més per als qui han decidit incomplir el seu contracte sota la premissa que la pròpia QSI es farà càrrec de les contraprestacions econòmiques que suposarà el corresponent procés judicial”. En aquest sentit, la PPA s’ha limitat a admetre que “existeix un acord” amb el binomi FIP-QSI, alhora que ha revelat que World Padel Tour sol·licita “danys i perjudicis” davant arbitratge (CIM) “per valor màxim de 12.500.000 milions d’euros” als 20 primers jugadors de la classificació mundial i la mateixa quantitat als jugadors que van del lloc 21 d’ara endavant.

Des de World Padel Tour, per contra, neguen qualsevol tipus d’amenaça i asseguren que es limiten a defensar els seus interessos davant els incompliments que s’estan produint a Doha, emplaçant als jugadors i a la pròpia Federació Internacional al diàleg.