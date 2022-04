El pàdel assenyala la Federació Internacional per la seva “parcialitat”

El cisma generat arran de la posada en marxa del circuit paral·lel de la Federació Internacional de Pàdel (FIP) continua provocant danys i víctimes col·laterals.

Després que una representació dels jugadors del quadre masculí decidís incomplir unilateralment el contracte que els uneix a World Padel Tour fins al 31 de desembre de 2023, les principals marques del sector lamenten el rol adoptat tant pels propis jugadors com per una FIP “que hauria d’estar actuant com a àrbitre i no com a part en aquest litigi”.

En una carta oberta, les 80 marques adscrites al ‘clúster’ han reconegut que assisteixen “amb gran preocupació” a un conflicte que no sols està “generant una gran incertesa”, sinó en el que també se senten com “les grans ignorades”.

En aquest sentit, i en vista del “obscurantisme” del nou circuit i de la PPA, les marques, els principals actors de la indústria asseguren que “podrien replantejar-se les seves inversions” en el pàdel professional i insten “de manera especial a la FIP” al fet que, més enllà de comunicar el calendari de proves del seu circuit “amb dates i localitzacions”, abandoni la seva posició actual per a arribar “de manera urgent a un acord que garanteixi la realització de les proves compromeses”.

Precisament, davant la falta d’imparcialitat que atribueixen a l’entitat que presideix Luigi Carraro, les signatures representades en el ‘clúster’, que acumulen “una facturació de 623 milions d’euros” i donen ocupació directa a més de 1.300 treballadors, s’han ofert “com a punt de trobada” per a dur a terme una reunió entre totes les parts implicades.

A aquest efecte, i després de reunir bona part dels seus 60 associats a Madrid, el Clúster Internacional del Pàdel ha sol·licitat també als professionals adscrits a l’Associació de Jugadors (PPA) que “aclareixin” si participaran en les proves programades per WPT malgrat haver vulnerat de manera unilateral el contracte d’exclusivitat que havien signat amb el primer circuit mundial de pàdel. I a les jugadores representades per la IPPA, al fet que aclareixin “la seva situació i el seu futur en el circuit”.