Óscar Mayo entra a la llista Leaders Under 40 de la indústria esportiva

Els Leaders Sport Awards, un dels premis més prestigiosos de la indústria de l’esport, acaben d’anunciar, per desè any consecutiu, els guanyadors. Entre les diferents categories hi ha la prestigiosa llista Leaders Under 40, que reconeix els principals líders menors de 40 anys que han fet avançar la indústria de l’esport en els darrers 12 mesos. En aquesta llista, de només 30 noms, hi figuren els millors executius i directius de l’esport en l’àmbit mundial i aquest any s’ha inclòs l’espanyol Óscar Mayo, director general executiu de LaLiga.



Leaders reconeix així els líders dins i fora del terreny de joc que gràcies a la seva gestió fan avançar el sector. Ja sigui des del punt de vista de les operacions dels equips o de les lligues, o com interactuen les agències, els patrocinadors i els socis mediàtics -i com afecta tot això l’experiència de l’aficionat-.

Vinculat a LaLiga des del 2017

Óscar Mayo exerceix com a director general executiu de LaLiga des del 2021, institució amb què porta vinculat des del 2017 ocupant diferents llocs. En aquests sis anys, Mayo ha liderat la construcció d’un hòlding empresarial amb més d’11 companyies de diferents sectors com l’educació, els mitjans de comunicació, el desenvolupament audiovisual, l’entreteniment o la tecnologia, entre d’altres.

LaLiga va destacar en un comunicat que, sota la direcció d’Óscar Mayo, s’ha consolidat un dels projectes estratègics més importants de la competició espanyola, LaLiga Impulso, pel qual el fons d’inversió CVC injectarà prop de 2.000 milions d’euros per emprendre projectes de creixement i consolidació des del punt de vista esportiu i empresarial.

Aquest acord, pioner a l’esport professional espanyol, suposa per als clubs de LaLiga l’impuls necessari per avançar 20 anys en professionalització i desenvolupament. Gràcies a aquest projecte es va assolir una valoració històrica de gairebé 25.000 milions per a la competició, convertint-se així en una de les transaccions més importants de l’any a Espanya.

LaLiga també ha més que duplicat els seus ingressos comercials en gestionar la firma d’acords clau que van portar estabilitat a mitjà termini i l’han convertit a la lliga europea que genera més en acords comercials. A més, amb Mayo s’han assolit acords amb innovadors formats a la indústria esportiva, com el signat amb Port Aventura, la joint venture entre LaLiga Tech i Globant, i joint ventures a la Xina, MENA i Estats Units, sent aquesta última amb Relevent Sports, la base per a la signatura dels acords televisius internacionals més grans.

Óscar Mayo comparteix aquest guardó amb una altra espanyola, Carlota Planas, cofundadora d’Unik Sports, i primera dona a dirigir una agència de representació de futbolistes, especialitzada en futbol femení.

A més, a l’edició d’enguany de la prestigiosa llista també hi ha altres grans líders internacionals de companyies i institucions com el Comitè Olímpic Internacional, FIFA, New Balanç, Chelsea FC, City Football Group, beIN o Snap Inc., entre d’altres.