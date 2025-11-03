Organitzacions de conservació marina insten el Congrés a reforçar la transparència i combatre la pesca il·legal

ClientEarth, Ecologistes en Acció, EJF, Oceana, SEU/BirdLife i WWF consideren la Llei de Control, Inspecció i Règim Sancionador de la Pesca Marítima una oportunitat clau per a consolidar el lideratge del país en la lluita contra la pesca il·legal.
Espanya acaba de publicar una nova llei que actualitza i millora el marc de control pesquer nacional, d’acord amb la normativa de la Unió Europea. No obstant això, aquesta norma no inclou l’obligació de publicar qui són les persones i entitats que realment es beneficien d’aquestes activitats, la qual cosa pot donar lloc a greus conseqüències que van des de la pesca il·legal al tràfic de drogues.
La nova Llei de Control, Inspecció i Règim Sancionador de la Pesca Marítima reforça punts clau com la rendició de comptes, la imposició de sancions a la pesca il·legal i les inspeccions, consolidant el paper d’Espanya com a referent per a prevenir l’entrada de productes il·legals en el mercat europeu. En aquest sentit, organitzacions de conservació marina consideren que aquesta Llei de Control “és una prova del compromís” d’Espanya en la governança de l’oceà i el control pesquer, segons admet l’assessor polític d’Oceana a Europa, Ignacio Fresco Vanzini. No obstant això, la norma no aborda la titularitat real de les embarcacions que sol quedar amagada després d’intermediaris.
Aquesta opacitat, segons denuncien organitzacions de conservació marina, afecta tant vaixells amb bandera espanyola com estrangera en la qual ciutadans o empreses espanyoles poden tenir participació, facilitant la labor d’activitats delictives com la pesca il·legal, el treball forçós, la captura d’espècies protegides o el tràfic de persones.
Recerques recents d’Oceana, una de les organitzacions signants d’aquest posicionament juntament amb ClientHearth, Ecologistes en Acció, EJF, SEU/BirdLife i WWF, revelen que el 23% dels vaixells de fora de la UE -un total de 52 embarcacions- són de propietat espanyola i podrien estar registrats en països on hi ha risc de pesca il·legal, sent en moltes ocasions paradisos fiscals.
“La majoria dels pescadors espanyols operen de manera responsable i una major transparència protegeix la seva reputació i competitivitat. Exigir informació sobre la titularitat real és una pràctica habitual en altres sectors econòmics, la qual cosa permetrà que la pesca espanyola s’alineï amb les millors pràctiques, ajudant les autoritats a distingir entre bons i mals operadors, així com a tancar llacunes en l’aplicació de la llei”, assenyala Clara Burillo, responsable de polítiques oceàniques de Environmental Justice Foundation (EJF).
Per això, les organitzacions esmentades insten els membres del Congrés i Senat d’Espanya a incloure una obligació clara per a identificar i registrar als titulars reals de les embarcacions pesqueres, assegurar poders sancionadors efectius contra els titulars reals d’embarcacions implicades en activitats il·lícites i exigir que aquesta informació sigui d’accés públic.