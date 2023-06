Opium celebra la 12a edició de WEDJ’s al Front Marítim de Barcelona

WEDJ’S celebra el seu dotzè aniversari amb un cartell on se cita les estrelles més conegudes de la música electrònica mundial, acompanyats dels DJ’s residents de Opium.

Tindrà lloc a Opium, un dels locals d’oci de qualitat més reconegut de Barcelona. Aquesta nova edició acollirà cada dimecres d’estiu a milers d’assistents arribats de països de tot el món, que omplissin el prestigiós club del Front Marítim.

El “gran opening” serà de la mà de Sam Feldt, el DJ i productor de música house holandès reconegut pels seus reeixits èxits com ‘Summer on You’. Lost Frequencies, el DJ i productor belga conegut pel seu senzill de ‘Llauri You With Em’, portarà el seu deep house, considerat per molts com el so del futur. Després d’ell, Alok, el DJ número 4 del món i gran triomfador en les nits d’Eivissa, mostrarà per què és la gran revelació americana del house. Nicky Romero, el remezclador neerlandès torna al seu club de referència per a fer ballar al públic amb el seu house music, big room house i house progressiu. El 26 de juliol serà el torn de Dj Snake, productor franc-algerià qui actualment ocupa el lloc 33 mundial. Bob Sinclar, el raper, DJ i productor francès que ha aconseguit la popularitat a nivell mundial amb els seus temes ‘Love Generation’ i ‘World, Hold On’, serà l’artista convidat del 2 d’agost. En la recta final arribaran el rei de l’electrònica, l’alemany Robin Shulzt i el conegut DJ i productor japonès Steve Aoki, que actualment ocupa el lloc 10 del ranquin mundial.

Per les diferents edicions han passat estrelles internacionals com a Test, Avicii, Armin Van Buuren, David Guetta, Martin Garrix, Oliver Heldens, Rhab, W&W, Nervo, Marshmello, Hardwell, Afrojack, Roger Sanchez. La filosofia del festival WEDJS és portar a Barcelona cada estiu als millors Djs del panorama internacional i oferir les seves sessions en un espai únic i elegant.

OPIUM

La Internacional Night Life Association (INLA) ha reconegut enguany a Opium Barcelona com la dotzena millor discoteca de tot el món, en el rànquing ‘The World’s Best Clubs’, després de posar en valor el model d’oci segur i de qualitat del local. A més, la INLA li ha atorgat un guardó pel pla de protecció i seguretat de clients i treballadors per la implementació del distintiu Triple Excellence que incorpora diferents mesures de prevenció.

Amb aquest reconeixement, i les propostes d’oci d’alta qualitat que els caracteritzen, el Front Marítim de Barcelona s’aferma com una de les zones més prestigioses de l’oci nocturn mundial, després que en la llista dels cent millors clubs del món, també figurin altres dos locals situats en aquest enclavament barceloní, a part de Opium, com Shôko Barcelona, que apareix en la desena posició, i Pacha Barcelona, que apareix en el lloc 53 d’aquest prestigiós ranquin.