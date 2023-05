Oney España s’uneix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

Oney España, filial de la companyia de pagaments fraccionats i finançament a Europa, s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides.

D’aquesta manera, l’ONU ha confirmat la inclusió de la companyia en la iniciativa més gran i important de sostenibilitat i governança corporativa, com un reconeixement a la seva aposta per una societat més sostenible i responsable.

En unir-se a aquesta iniciativa, Oney es compromet a fer que les seves operacions estiguin alineades amb Deu Principis universalment acceptats en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció i a adoptar mesures en suport dels objectius de les Nacions Unides plasmats actualment en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així mateix, l’empresa actuarà en favor del desenvolupament sostenible per a continuar impactant positivament en les persones i en el planeta.

“En Oney estem molt orgullosos d’haver fet un pas més en la nostra responsabilitat i d’unir-nos a l’organització de l’ONU que lidera la sostenibilitat empresarial en el món. Amb la inclusió en el Pacte Mundial formem part d’un moviment global d’empreses sostenibles que ens permet tenir més força per a crear el món que volem i potenciar totes les accions que ja estem duent a terme”, assegura Salvador Loscertales, director general d’Oney a Espanya.

Llançat l’any 2000, el Pacte Mundial de l’ONU reuneix més de 21.000 entitats adherides en més de 160 països i amb 70 xarxes locals. A Espanya més de 1.000 organitzacions s’han unit a aquesta iniciativa, sent una de les xarxes locals més rellevants a escala global, destacant pel nombre d’entitats adherides i pels informes de progrés i memòries de sostenibilitat presentades.

Oney ha desenvolupat una política social completament integrada en la seva activitat i model de negoci basada en quatre eixos: donar suport a l’economia circular i donar a les persones la possibilitat de consumir millor, reduir les emissions de carboni en línia amb l’Acord Climàtic de París, posar a les persones en el centre de la seva transformació digital i assegurar l’ocupabilitat de les persones que formen Oney en un món laboral canviant. Tot això amb una meta clara: “Construir junts una empresa que tingui un impacte positiu en la societat”.

Com a mostra del seu compromís amb la seva política RSC, Oney va indicar que ofereix als seus clients” solucionis amb un alt component sostenible”. Així, el seu Préstec Personal Ressò té com a objectiu finançar i secundar tots els projectes sostenibles de la llar. A més, compta amb més serveis amb els quals respon al repte mediambiental. Entre ells, es troba el finançament especial d’energies renovables de Leroy Merlin, un dels partners més rellevants de la companyia, a través del qual els clients tenen accés a finançament especial per a la instal·lació de plaques solars amb una solució a mesura per als seus clients.