Obre les portes el Museu Gran Via 15 en un edifici emblemàtic de Madrid

Museu Gran Via 15 obre les portes la setmana vinent per a revolucionar el concepte tradicional de museu. En aquest nou espai cultural, en el qual conviuen passat, present i futur, els visitants podran submergir-se en l’art contemporani a través d’instal·lacions artístiques úniques a Europa, comprar productes gastronòmics, de decoració o moda d’artistes locals i, a més, gaudir d’un dels llocs amb més història del cor de la Gran Via madrilenya: l’antiga seu de la prestigiosa Joieria Aldao.

Més de 100 anys després que la família Aldao obrís les portes, un col·lectiu multidisciplinari fa el mateix amb un projecte diferent, però també carregat d’identitat. “Volem portar al número 15 d’un dels carrers més emblemàtics de la ciutat un espai cultural dedicat a l’art contemporani, en el qual oferir una experiència atractiva i de consum accessible per a tots els públics, amb l’objectiu d’enriquir a les persones, augmentar la seva creativitat i ampliar l’oferta cultural de Madrid”, va explicar Nacho Blumen, brand manager i director creatiu de Museu Gran Via 15.

Aquesta nova proposta, que combinarà instal·lacions artístiques vinculades a l’art contemporani amb un showroom en el qual es podran comprar objectes comissariats, tots ells de producció nacional, arrencarà amb ‘Walking Life’. Es tracta de la primera gran exposició en solitari d’Okuda San Miguel; una instal·lació interactiva en la qual l’artista contemporani proposa a l’espectador un recorregut per 6 zones en convertir-se en part de la seva obra.

HISTÒRIA I FUTUR

“La importància de la nostra ubicació no resideix només en el popular carrer, sinó també en l’especial del seu emplaçament concret del número 15: un edifici històric dissenyat en 1917 que guarda en el nostre local la bellesa i la història de la prestigiosa argenteria de López i Fernández, actual Aldao, sent un dels pocs comerços que fins fa escàs temps conservava en el seu emplaçament original i la història del qual és un llegat a conservar”, matisa Blumen.

Un altre dels al·licients de la visita serà poder gaudir de l’art més avantguardista des de la qual va ser seu d’aquests joiers durant 100 anys, coneguts també per assortir a la Casa Reial espanyola. Un lloc amb herència que conserva sòls i marbre de l’època, i que posa a la disposició dels visitants dues estades que abans no eren accessibles al públic: el despatx familiar i l’antiga cambra en la qual es guardaven les joies més valuoses. Espais que es dedicaran a recollir la història de la família Aldao i també la dels diferents artistes que passin per Museu Gran Via 15.