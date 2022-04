Oblysis, de Minsait, premiada com millor solució tecnològica de l’any

‘iAgua’, web especialitzada en aquest sector, ha premiat a Minsait per la tecnologia Oblysis com a ‘Millor Solució Tecnològica’ de l’any en el sector de l’aigua, per ser una proposta pionera que atorga a les plantes de tractament d’aigües residuals capacitats per a ser més eficients, reduir els seus costos operatius i millorar de manera general els resultats de processament.

La vuitena edició dels Premis iAgua se celebrarà el pròxim 29 d’abril, com a tancament a Quality Water Summit, l’esdeveniment de referència anual per als líders del sector del tractament de l’aigua. Una cita important per als professionals del sector de l’aigua que en els últims anys ha aconseguit major notorietat, tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

Minsait ha creat una solució basada en la tecnologia de Oblysis que millora la gestió i tractament del fang actiu que compon les aigües residuals en reestructurar-lo en fang granular, permetent així l’eliminació de la matèria orgànica i altres components com el nitrogen o el fòsfor.

D’aquesta manera, la tecnologia de Minsait genera en un únic pas les condicions anaeròbies, anòxiques i aeròbies necessàries per a suprimir els elements contaminants de l’aigua, sense necessitat de requerir les diferents cambres de tractament dels processos convencionals.

L’anterior és possible gràcies a que la tecnologia Oblysis optimitza directament l’operació dels bufadors en el reactor biològic de les plantes de tractament i depuració d’aigües residuals, així com els processos de nitrificació i desnitrificació.

Tot això es tradueix en significatius beneficis com ara reduccions en el consum energètic de fins a un 40% i disminucions de fins al 50%, tant en la producció de fangs com en el consum d’additius purificants.

En termes mediambientals, Oblysis millora els paràmetres de l’efluent i permet a les plantes de tractament aconseguir de manera més eficient els valors òptims en mesuraments crítics d’elements contaminants com la demanda química d’oxigen (QDO), demanda biològica d’oxigen (DBO), conductivitat, sòlids en suspensió (SS) i NH4+, entre altres.

Aquesta proposta de Minsait, a més, és de fàcil i ràpida implementació –1 o 2 dies–, per la qual cosa pot ser adoptada per qualsevol planta de tractament d’aigua residual sense afectar el normal funcionament. A més, la integració de Oblysis amb les solucions de Minsait permeten als operadors comptar amb un visualització i monitoratge integral de tota l’activitat i tenir menys costos associats a l’operació sota un model d’estalvis compartits.

Oblysis també és un exemple de tecnologies disruptives en el sector de la depuració orientades al concepte Phygital de Minsait, la seva innovadora proposta de solucions integrals per a connectar el món físic i el digital (OT/IT) en cinc àmbits prioritaris: operació d’infraestructures, gestió d’actius, fabricació i logística, ciutats i territoris, i sostenibilitat i clients.