Oberta la venda d’entrades per al Concert Benèfic de Nadal de la Fundació Cofares

La Fundació Cofares ha anunciat l’obertura de la venda d’entrades per a la 30a edició del seu Concert Benèfic de Nadal, que tindrà lloc el pròxim 13 de desembre a l’Auditori 400 del Museu Reina Sofia, a Madrid. L’esdeveniment congregarà a socis i col·laboradors de la cooperativa així com a representants del sector farmacèutic i sanitari.
Com a part del programa, l’Orquestra Clàssica Santa Cecilia, dirigida per Kynan Johns, interpretarà una selecció de boleros i la Simfonia núm. 5 de Beethoven, acompanyat pel tenor Manuel Marrero. A més, durant l’acte es lliurarà el XXV Premi Fundació Cofares, que reconeix a entitats i professionals destacats per la seva labor solidària en favor de pacients i comunitats vulnerables.
La Fundació Cofares destinarà els fons recaptats a projectes que milloren la salut i el benestar de les persones més necessitades. Les entrades estan disponibles a través de la web de Cofares i la Fundació Cofares.