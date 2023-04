NTT Data, Minsait i Telefónica al capdavant de les millors tecnològiques

Amb la commemoració del Dia Internacional del Treballador el pròxim 1 de maig, tornen a cobrar importància aquelles empreses tecnològiques que posen en el centre les responsabilitats i compromisos amb el talent i la societat com a clau del seu èxit empresarial. NTT Data, Minsait i Telefónica fa anys que treballen en les seves estratègies de captació i retenció de talent, convertint-se en referents en el sector.

NTT Data, amb presència en més de 50 països i més de 150.000 treballadors, compta amb programes personalitzats de ‘mentoring’ per a acompanyar en el desenvolupament integral de les persones, construint un espai d’aprenentatge i fidelització que ja ha provocat que el 90% de les persones que formen part de la companyia la recomanin per a treballar.

Amb l’objectiu de fomentar un entorn divers i igualitari de treball, NTT Data està enfocada en la creació d’un marc i polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats i previnguin la discriminació en el treball. Per exemple, sota el marc de la seva estratègia Uniqueness, creada per a oferir oportunitats a qualsevol persona compromesa amb l’àmbit tecnològic, van llançar Uniquecamp, la seva primer b’ootcamp’ digital per a persones amb discapacitat. L’esforç de la signatura tecnològica es veu reflectit per la distinció de Top Employer de Top Employers Institute aquest 2023 i el reconeixement de LinkedIn com una de les Top Companies en 2022.

Minsait, companyia de Indra líder en transformació digital i Tecnologies de la Informació, també destaca en les estratègies implementades per a l’atracció i retenció de talent. Això ha tingut com a resultat la renovació, per cinquè any consecutiu, del certificat mundial de Top Employer per la seva gran aposta en marca ocupadora, impulsant entre altres coses, el talent jove amb nombroses iniciatives que incentiven el desenvolupament professional i personal.

Fa uns dies, es classificava com la tercera empresa de l’Ibex 35 en la Llista LinkedIn Top Companies 2023 d’Espanya, on porta tres anys seguits entre els primers llocs del rànquing per les seves oportunitats de creixement i desenvolupament de carrera.

En el seu pla de formació destaquen els programes Smart Start, que ofereixen fins a dos anys d’acompanyament al talent jove, i Udemy for Business, que posa a l’abast de tots els professionals més de 6.000 continguts actualitzats per al desenvolupament de les seves capacitats.

Com a plans de carrera, la companyia disposa de diferents programes per a donar resposta a les necessitats de talent en cada negoci i desenvolupar el potencial, la visió estratègica i la capacitat de lideratge dels professionals de manera individualitzada.

A més, enguany la companyia ha reforçat la seva aposta per una política inclusiva i diversa amb la signatura del Pla d’Igualtat i el llançament del pla de diversitat 2023 en les seves cinc dimensions (Gènere, Funcional, Cultural, Sexoafectiva i Generacional).

D’altra banda, Telefónica, la multinacional espanyola de telecomunicacions, compte a Espanya amb més de 27.000 treballadors i té com a objectiu convertir-se en una empresa amb talent divers, formes de treball flexibles i creixement personal.

Per a això, compten amb un programa ampli de ‘reskilling’ a Europa i un programa de beques, a través del qual ja han integrat a milers de professionals en els últims 10 anys.

En referència a la diversitat de talent, la multinacional té un fort compromís amb la igualtat de gènere i cada any augmenten el nombre de dones en plantilla i en posicions d’importància. Ara mateix, el 34% de les dones ocupen posicions executives en les seves delegacions a Espanya, superant l’objectiu global del 33% en 2024.

Aquests esforços es veuen reflectits en prestigiosos rànquings mundials, com el reconeixement de Randstad Employer Brand Research, que assenyala a Telefónica com l’empresa de telecomunicacions més atractiva per a treballar a Espanya.