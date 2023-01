NTT Data, Minsait i Huawei reconegudes com a ‘Top Employer’

Top Employers Institute ha renovat les certificacions sobre l’entorn professional que les empreses proporcionen als seus empleats per al 2023 i ha reconegut firmes com NTT Data, Minsait i Huawei. Top Employers Institute, l’autoritat global que reconeix aquests entorns a les empreses, ha puntuat més de 2.053 organitzacions a 121 països.

En el cas de Minsait, la companyia d’Indra juntament amb la seva empresa matriu, ha renovat per cinquè any consecutiu el seu certificat com a Top Employer, obtenint una puntuació superior al 90% en 11 de les 20 categories analitzades. Més concretament, a l’apartat d’ètica i integritat ha obtingut el 100% de la puntuació, igual que a l’estratègia de negoci i ambient de treball. També ha superat el 98% pel que fa a diversitat i inclusió, i el 94% a sostenibilitat.

NTT Data compta per vuitè any consecutiu amb aquesta assignació que l’acredita com una de les millors empreses per treballar a l’Estat espanyol i a la resta dels 11 països on també se’l reconeix aquest mèrit. A més, l’institut també ha atorgat a NTT Data segells regionals per a Europa, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. L’empresa compta amb 20.000 professionals a l’Estat i preveu augmentar la plantilla amb més de 3.000 persones aquest 2023.

Una altra de les empreses reconegudes per Top Employers Institute és Huawei, que renova la seva acreditació per setè any consecutiu, demostrant el compromís per fomentar i crear un entorn laboral d’excel·lència entre els seus empleats. Huawei compta amb aquesta certificació per la seva bona praxi en l’estratègia de recursos humans i plans de formació per als seus treballadors, entre altres coses, aconseguint així captar nou talent i retenir el que ja té.