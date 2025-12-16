Noves dades confirmen el benefici de Kisqali en càncer de mama

Novartis ha presentat noves dades al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) que confirmen el benefici de Kisqali (ribociclib) en càncer de mama, tant en malaltia avançada com en fases inicials. En càncer de mama metastàtic HR+/HER2-, una de cada quatre pacients tractades amb ribociclib en combinació amb teràpia endocrina romanen lliures de progressió més enllà dels quatre anys, segons una anàlisi combinada dels estudis MONALEESA.
Els resultats mostren que el benefici en supervivència lliure de progressió es manté de manera consistent amb independència de l’edat, l’índex de massa corporal o l’estat menopàusic, fins i tot en pacients amb factors pronòstics desfavorables, com ara afecció hepàtica o múltiples localitzacions metastàsiques.
A més, Novartis ha presentat dades a cinc anys de NATALEE que reforcen la reducció de la recaiguda a distància en càncer de mama precoç. Els resultats van ser consistents tant en pacients amb malaltia amb afectació ganglionar positiva com en aquelles amb malaltia ganglionar negativa, cosa que reforça ribociclib en combinació amb un IANE com una opció terapèutica per ajudar a reduir el risc de recaiguda en la població més àmplia de pacients amb càncer de mama precoç HR+/HER-.
Espanya és el segon país amb més participació en l’estudi NATALEE, només per darrere dels Estats Units. Sota la coordinació del Grup GEICAM de Recerca en Càncer de Mama, 47 hospitals de 12 comunitats autònomes han contribuït a l’estudi, amb 761 pacients inclosos, a prop del 15% del total.
El doctor Rafael López, president de l’Associació Espanyola de Recerca sobre el Càncer (ASEICA), cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Clínic de Santiago i investigador de l’estudi, explica que “el càncer de mama HR+/HER2- és el més comú en dones, aproximadament un 70%, i, en els casos d’alt risc, continua existint una probabilitat (1 de cada 3 dones). L’estudi internacional NATALEE ha demostrat una reducció del risc de recaiguda invasiva un 28% a cinc anys. A més, disminueix el risc de recaiguda a distància en un 30% i ajuda a evitar la progressió a malaltia metastàtica. El tractament també destaca per la bona tolerància i per permetre ajustos de dosi sense perdre eficàcia, cosa que facilita l’adherència i la qualitat de vida”.
El doctor Antonio Llombart Cussac, cap del Servei d’Oncologia Mèdica a l’Hospital Arnau de Vilanova de València i investigador de l’estudi, ha assenyalat que “en el càncer de mama primerenc, un dels reptes més grans és el risc persistent de recaiguda i la possibilitat que la malaltia reaparegui en forma avançada, on ja no és cap cura. Aquests resultats donen suport a un avenç important en el tractament en fases inicials, amb el potencial de millorar el pronòstic d’un nombre més gran de pacients”.