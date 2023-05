Noves beques per a projectes sobre l’estat de salut de pacients amb VIH

Gilead Sciences ha convocat la segona edició de les Beques Gilead-PRO per al desenvolupament de projectes que implementin la recollida de PROs (Patient-Reported Outcomes) a la pràctica clínica en VIH. Una iniciativa amb què es vol impulsar la realització de projectes o actuacions concretes (investigació científica i tecnològica i educació mèdica) centrades a quantificar l’estat de salut de les persones que viuen amb VIH, a través de l’ús a la pràctica clínica d’eines que permetin mesurar els resultats informats pels pacients (PROs, Patient-Reported Outcome en les sigles en anglès).

En aquesta segona edició, les beques compten amb una dotació total de 200.000 euros i s’estableix un límit màxim de finançament de 30.000 euros per projecte. Com explica Marisa Álvarez, Exec. Director, Medical Affairs de Gilead a Espanya, “aquesta segona convocatòria de les Beques Gilead-PRO és una mostra més del nostre continu compromís i dedicació per fer front a la pandèmia del VIH. La nostra missió busca donar suport a projectes que tinguin per objecte fomentar l’ús d’eines que afavoreixin l’escolta activa del pacient, que recullin les preocupacions i les inquietuds que estan impactant en el seu estat de salut, i que, a més, ajudin a millorar la comunicació pacient-equip metge assegurant una millor preparació per a la consulta. Només així s’aconseguirà la millora de la qualitat de vida a llarg termini de les persones que viuen amb VIH”.

TERMINIS

El termini per a la presentació de propostes es va obrir el 24 d’abril passat i s’estén fins al 9 de juny de 2023. Es podran presentar un màxim de dos projectes per centre assistencial sanitari i només es podrà concedir una subvenció a un projecte per centre. S’entendrà com a centre assistencial sanitari aquell al qual està adscrit l’investigador principal (IP) del projecte. El termini d’execució dels projectes no ha de superar els 24 mesos.

La selecció dels projectes becats la durà a terme un Comitè Avaluador i la resolució es comunicarà amb data límit 30 de setembre de 2023. Aquest Comitè multidisciplinari estarà format per reconeguts especialistes en VIH, investigadors, farmacèutics o clínics que actuaran de manera independent avaluant els projectes en funció de la qualitat científica i metodològica.

A més, comptarà amb la presència de dos representants de dues organitzacions de PVIH independents i amb ampli coneixement de la realitat actual del VIH, els quals avaluaran els projectes per confirmar que aquests estan alineats amb les necessitats i prioritats actuals dels pacients, així com amb el 4t objectiu estratègic del Pla de prevenció i control de la infecció pel VIH i les ITS 2021-2030 a Espanya.