Novartis presentarà importants avanços científics en hematologia i oncologia durant el 67è Congrés Anual de la American Society of Hematology (ASH) i el Sant Antoni Breast Cancer Symposium (Sabcs) de 2025. Entre ells, destaca l’estudi de fase III Vayhit2 amb ianalumab en pacients amb trombocitopènia immunitària primària (PTI) prèviament tractats amb corticoesteroides, que ha estat acceptat com ‘abstract’ de comunicació d’última hora.
En hematologia també es donaran a conèixer noves dades de Scemblix en leucèmia mieloide crònica procedents d’escenaris clínics i de la pràctica clínica habitual, que aporten nova evidència per a orientar el tractament de la malaltia en un context en el qual les necessitats dels pacients estan en constant evolució. Així mateix, es presentaran les dades a 96 setmanes de l’estudi fase III amb pelabresib, que representen el seguiment més prolongat realitzat en pacients amb mielofibrosis en primera línia en un estudi aleatoritzat de tractament combinat.
En oncologia, els resultats actualitzats dels estudis Natalee i Monaleesa amb Kisqali amplien l’evidència sobre els seus beneficis a llarg termini tant en càncer de mama precoç com metastásico.
“Durant dècades, Novartis ha redefinit el futur de l’hematologia i l’oncologia, i estem consolidant aquest llegat amb noves dades de gran rellevància presentats en ASH i Sabcs”, va afirmar Mark Rutstein, M.D., director global de Desenvolupament en Oncologia, Novartis. “Aquestes dades destaquen el nostre objectiu d’establir nous estàndards de tractament, amb el propòsit de convertir la innovació més avançada en un impacte significatiu per als pacients”.
Amb més de 25 anys de recerca en hematologia, Novartis ha desenvolupat més de 10 tractaments per a més de 15 càncers de la sang i altres malalties hematològiques greus, i ha liderat l’arribada de teràpies dirigides i de la primera teràpia CAR-T als pacients. En càncer de mama, Novartis acumula més de 30 anys de treball i una de les carteres en recerca i portafolis comercials més amplis en la malaltia, amb un focus especial en càncer de mama HR+/HER2-, la forma més comuna del tumor.