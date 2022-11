Nova teràpia de Novartis per a pacients amb esclerosi múltiple

Novartis ha anunciat l’arribada a Espanya de Kesimpta (ofatumumab), un anticòs monoclonal dirigit a cèl·lules B per al tractament de pacients adults amb formes recurrents d’Esclerosi Múltiple, disponible des de l’1 de novembre després de rebre l’aprovació i finançament per part del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la primera teràpia dirigida a cèl·lules B, autoadministrable, que ha demostrat una eficàcia superior en la reducció del risc de brots comparat amb la teriflunomida, un tractament de primera línia en esclerosi múltiple.

En concret, en els assajos clínics, en els quals han participat 18 hospitals espanyols, la teràpia va demostrar una reducció de la taxa anualitzada de brots de més del 50% en comparació amb la teriflunomida i va aconseguir una reducció del risc relatiu de la progressió confirmada de la discapacitat de més del 30% als 3 mesos.

Per al doctor Xavier Montalbán, director del CEMCAT i cap de Neurologia de l’Hospital Vall dHebron, “ofatumumab proporciona unes dades d’eficàcia i de seguretat molt contundents en els assajos clínics. És un anticòs monoclonal d’alta eficàcia per a pacients amb malaltia de curta durada i que, a més, aporta independència per al pacient a l’hora d’administrar-se la medicació”.

La seva via d’administració subcutània permet atallar amb precisió les cèl·lules B limfàtiques, provocant una disminució ràpida i sostinguda d’aquestes, evitant així la cascada d’esdeveniments immunitaris que contribueixen a l’activitat de la malaltia (brots i lesions de ressonància).

“Es tracta d’un tractament d’alta eficàcia que per primera vegada podrem usar en pacients recentment diagnosticats. D’aquesta manera, d’inici reduirem la inflamació d’una manera significativa, evitant que el pacient tingui seqüeles o brots a llarg termini”, apunta la doctora Celia Oreja-Guevara, cap de Secció del servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Clínic Sant Carles i coordinadora del CSUR d’Esclerosi Múltiple.

De fet, l’anàlisi ‘post hoc’ va reforçar el potencial de la teràpia per a detenir la nova activitat de la malaltia: gairebé 9 de cada 10 pacients tractats amb Kesimpta no van mostrar evidència d’activitat de la malaltia en el seu segon any de tractament.

Lupe Martínez, directora mèdica de Novartis España, explica que “en l’esclerosi múltiple, tant el control de la malaltia com l’autonomia del pacient en el seu maneig és fonamental. Kesimpta proporciona aquesta independència, gràcies a la seva forma autoadministrable, al mateix temps que cobreix la necessitat no coberta per a l’abordatge primerenc de la patologia, tal com reflecteixen les dades dels assajos de Fase III ASCLEPIOS I i II”.