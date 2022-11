Nova temporada del reeixit cicle ‘Flamenco Real’ en el Teatre Real amb homenatge al Güito i repleta de grans noms

El Teatre Real ha presentat la cinquena temporada de ‘Flamenco Real’, amb el que consolida la presència del flamenc en el seu Saló de Ball gràcies a una programació articulada entorn dels més reconeguts balladors de l’actualitat. La nova edició, coproduïda per SOTA-LA-NA, tindrà lloc entre el 14 de desembre i el 28 de juliol, acollirà 45 espectacles i retrà homenatge al ballador El Güito, Medalla d’Or al Mèrit de les Belles arts.

La programació està formada per nou programes protagonitzats per balladors que representen diferents famílies, escoles i corrents d’un art molt arrelat a la tradició, però permeable a la personalitat i singularitat dels seus diferents intèrprets.

Belén López (14, 15 i 16 desembre), Amador Rojas (18, 19 i 20 gener), Yolanda Osuna (15, 16 i 17 febrer), Marco Flores (15, 16 i 17 març), María Moreno (12, 13 i 14 abril), Joselito Maya (10, 11 i 12 maig), Lucía Álvarez ‘la Piñona’ (31 maig, 1 i 2 juny), Eduardo Guerrero (28, 29 i 30 juny) i Patricia Guerrero (26, 27 i 28 juliol), així com un espectacle preludio de l’inici de la cita temporada amb el Farru (2, 3 i 4 novembre), encapçalen el cartell de cadascun dels espectacles, en els quals estaran acompanyats per reconeguts instrumentistes i cantaors.

Des de fa cinc anys, el Saló de Ball del Teatre Real es converteix en un càlid tablao flamenc, fomentant el diàleg entre diferents formes d’expressió i estils artístics. Aquest cicle ha estat considerat, aquest any 2022, el millor programa d’hospitalitat corporativa cultural d’Espanya.

La iniciativa ‘Flamenc Real’ s’emmarca en la política de promoció i defensa del flamenc empresa pel Teatre Real que, a més d’haver-lo incorporat a la seva plataforma audiovisual MyOperaPlayer, està organitzant gires internacionals com les protagonitzades recentment per Amador Rojas i Yolanda Osuna a Nova York, Washington DC i Dallas, i Eduardo Guerrero per Nova Delhi, Chandigarh i Mumbai.