Nova cita flamenca a Madrid amb María Moreno i els seus versos lliures

El Teatro Ral de Madrid torna a convertir-se aquesta setmana en un tablao per acollir una altra de les figures clau de l’emergent generació que impulsa el ball flamenc a una nova edat d’or. La bailaora, corògrafa i mestra María Moreno proposa ‘Versos lliures’ per avançar fins a les seves recòndites arrels, aprofundint en la seva història i, així, desgranar nous codis estètics i creatius. Ple de matisos i detalls personals, el seu ball estilitzat, marcat per la tradició, no és més que el reflex de la indiscutible llibertat de la qual fa gala sobre l’escenari.

La gaditana, que es va alçar amb el Premi Artista Revelació del Festival de Jerez el 2017 i ha compartit escenari amb altres artistes de renom, com Miguel Poveda o José Mercé, pren com a referència els qui fossin els seus mestres: Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Antonio Canales i Eva Yerbabuena, desenvolupant, a partir d’aquesta influència, un llenguatge propi.

La guitarra d’Óscar Lago, el cant de Miguel Lavi i la percussió de Manuel Masaedo formen l’engranatge perfecte per acompanyar el treball de Moreno, que es pot veure aquest dijous, 13 d’abril, i demà, 14 d’abril, com a part del cicle ‘Flamenc Real’.