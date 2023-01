Nova campanya per apropar a la ciutadania la realitat del sector elèctric

L’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica, aelēc, ha llançat juntament amb els seus socis EDP, Endesa i Iberdrola, ‘Per un hivern millor’. Una campanya divulgativa sota el lema “Hi ha llum al futur. I és elèctrica” adreçada a explicar als ciutadans la realitat del sector elèctric actual, amb l’objectiu d’informar sobre el paper clau que exerceix en el benestar dels ciutadans, el creixement econòmic i el progrés de les empreses.

“Amb ‘Per un hivern millor’ ens dirigim directament als ciutadans, els veritables protagonistes. Ells són el centre d’aquesta iniciativa que estarà activa fins al mes de març que ve i amb què perseguim acostar-los a un sector tan complex com és l’elèctric”, afirma Marina Serrano, presidenta d’aelēc.

“Amb ella”, ha afegit, “volem transmetre al ciutadà la feina que estan fent les companyies per produir electricitat d’origen renovable i, així, avançar cap a la descarbonització, fonamental per combatre el canvi climàtic”.

‘Per un millor hivern’ descriu el paper fonamental de l’electricitat en el desenvolupament sostenible de la societat i sorgeix en un context d’incertesa geopolítica i d’augment dels preus del gas, una situació que preocupa de manera especial els ciutadans.

Per aquest motiu, la campanya es basa en una sèrie d’aprenentatges i en els coneixements propis d’aelēc i els seus socis per donar resposta a aquells conceptes que els ciutadans consideren més complicats d’entendre i, per tant, generen més dubtes.

Per aquest motiu, els tres pilars sobre els quals es fonamenta la iniciativa són facilitar l’accés de tots els ciutadans a una informació útil i compressible a través de ‘PorUnInviernoMejor.es’; impulsar la proximitat entre el sector elèctric i la societat per estrènyer vincles amb els ciutadans; i consolidar la relació de confiança a llarg termini entre els usuaris i el sector.

“aelēc i els seus associats estem al servei de la societat i dels ciutadans. Entendre millor l’electricitat és fonamental en el nostre dia a dia per ajudar els ciutadans a poder prendre millors decisions. Per aquest motiu, és clau unir esforços per difondre i promoure informació veraç i incrementar l’eficiència energètica per avançar amb pas ferm cap a la descarbonització i la independència energètica”, puntualitza Marina Serrano.

ELS CIUTADANS, PROTAGONISTES

Un dels reptes d’aelēc se centra en la difusió, la divulgació i la promoció d’activitats per donar a conèixer el rol de l’electricitat en el desenvolupament sostenible. Un objectiu que ha inspirat l’associació per crear www.poruninviernomejor.es, la web que, des d’aquest dilluns, es troba a la disposició de la societat i respon a les preguntes més freqüents plantejades pels ciutadans, els protagonistes d’aquesta campanya.

La campanya se sustenta en la necessitat de donar resposta a les preguntes principals dels ciutadans atesa la situació actual en matèria d’energia. Per resoldre aquesta necessitat d’informació, la campanya suposa una font d’informació addicional sobre conceptes clau d’actualitat per a la comprensió de la factura de la llum, així com consells d’estalvi i bones pràctiques per ajudar els ciutadans a disminuir el seu consum d’energia i reduir l’import dels rebuts d’electricitat. Informació que ha quedat materialitzada també en un vídeo on persones comparteixen part de les seves inquietuds.

‘Per un hivern millor’, disponible tant en castellà com en els tres idiomes cooficials -català, euskera i gallec-, serà visible en diferents suports digitals, ja que des de la seva conceptualització s’ha buscat crear una campanya eficient energèticament i amb un disseny dinàmic i accessible, emprant un to empàtic i senzill per tractar un sector tan complex com l’elèctric.

‘Per un hivern millor’ neix com a punt de partida per tractar en el futur els diferents temes que més preocupen els ciutadans sobre el sector elèctric. Tenint en compte la complexitat d’aquest i després de diversos mesos en què la situació energètica ha pres un paper protagonista en el dia a dia de les persones, aelēc i els seus socis volen reforçar el compromís que mantenen amb la societat des de la seva creació, així com continuar amb la seva tasca divulgativa i analítica sobre temes rellevants amb el lema ‘Hi ha llum en el futur. I és elèctrica’.