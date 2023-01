Noucor rep finançament europeu per a millorar la sostenibilitat d’Urquima

Noucor, companyia farmacèutica orientada al negoci B2B i impulsada per MCH Private Equity, ha rebut finançament de la Unió Europea per a un projecte de reducció de l’impacte ambiental associat al procés productiu de la seva planta química Urquima, a Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). La inversió total prevista per a la realització d’aquest projecte és de 6,1 milions d’euros i el finançament concedit consisteix en una subvenció a fons perdut de 617.000 euros i un préstec de 4,3 milions d’euros.

Aquestes ajudes europees, gestionades pel Govern d’Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es destinaran a dues línies d’actuació per a reduir els efectes que comporta el procés productiu de la planta: reducció de l’emissió de gasos contaminants i reducció de la quantitat d’aigües residuals. Noucor ha estat una de les disset empreses beneficiades per les subvencions europees i ha rebut un 40% del total de les ajudes atorgades a través del Ministeri.

En aquest sentit, mitjançant diferents actuacions, Noucor disminuirà en més d’un 60% l’emissió de compostos orgànics volàtils (COVs) alliberats a l’atmosfera, que se situaran a nivells mínims –molt per sota dels límits legals establerts–. Així mateix, la companyia reduirà en un 80% el volum d’aigües residuals generades i reaprofitarà l’aigua neta obtinguda després del procés d’evaporació.

Urquima és una planta productiva de química fina estratègica per a Noucor, per la qual cosa aquesta aposta reflecteix la voluntat de millora i ampliació de la planta per a incrementar el nivell de protecció del medi ambient i millorar la sostenibilitat del procés de producció íntegrament. A més, la posada en marxa d’aquest projecte suposa un pas més en el compliment dels objectius definits per Urquima en el marc de la seva estratègia mediambiental per a 2022-2025.

Reducció de gasos

Quant a la reducció de gasos, Urquima es planteja dues accions que suposaran una millora mediambiental significativa i un impacte positiu sobre la qualitat de l’aire: l’optimització de sistemes de depuració de l’aire, que eliminen partícules contaminants de les emissions gasoses, i la instal·lació d’un equip d’oxidació tèrmica regenerativa que transforma les substàncies químiques que contenen principalment carbó en diòxid de carboni i en aigua.

A més, Noucor instal·larà un sistema d’evaporació d’aigües residuals que modificarà els líquids produïts durant els processos i generarà dos fluxos: un d’aigua d’alta qualitat que pot ser reutilitzada i un altre en forma de residu concentrat.

La inversió que Noucor realitzarà en Urquima amb l’ajuda dels fons europeus implica un impacte ambiental positiu en l’entorn, ja que contribuirà a millorar la qualitat de l’aire del nucli de població més pròxim a la planta i de la comarca del Vallès Oriental, una de les més industrialitzades del territori català. Així mateix, generarà ocupació, prioritzant a proveïdors locals i pimes, i afavorirà la transformació digital de Urquima.