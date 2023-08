Noucor rep a la delegació del Govern d’Haizhu per potenciar la cooperació

Noucor, companyia químic-farmacèutica orientada al negoci B2B i impulsada per MCH Private Equity, ha rebut a la delegació del Govern del Districte de Haizhu –província de Cantó, la Xina– en les seves instal·lacions de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), en el marc d’una visita de negocis. Segons va informar la companyia, durant la trobada s’han explorat les oportunitats de cooperació empresarial.

En aquest sentit, Noucor vol consolidar les relacions comercials amb la delegació governamental de la Xina i establir una associació que beneficiï a totes dues parts per a impulsar la indústria farmacèutica a la regió. Entre els membres de la delegació es troba l’alcalde del Comitè del Districte de Haizhu, Cai Shu; el tinent d’alcalde del Govern del Districte de Haizhu, Fu Xiaochu, i diversos directors de diferents departaments del districte.

Noucor ha aprofitat aquesta visita per a abordar els avanços relacionats amb l’expansió de determinats fàrmacs en nous mercats. Una de les accions més rellevants en aquesta línia és l’arribada de l’antihistamínic Rupatadina a la Xina en 2022, impulsat per Noucor.

Amb aquesta visita, la companyia reafirma el seu compromís amb la innovació, el desenvolupament de noves solucions mèdiques i l’establiment de relacions sòlides en el mercat internacional. El conseller delegat de Noucor, David Perdigó, ha destacat que la reunió amb la delegació del Govern del Districte de Haizhu suposa “un pas significatiu cap a les relacions comercials entre Noucor i el mercat xinès, que permet crear un impacte positiu en la indústria farmacèutica i obrir noves oportunitats per a totes dues parts”.

Al llarg de 2022, Rupatadina també s’ha consolidat en mercats clau com el Japó (país on ja ocupa el segon lloc en quota de mercat d’antihistamínics), el Canadà i Europa. la Xina és el segon mercat en potencial d’antihistamínics a nivell mundial, només per darrere del Japó.

Es tracta d’un mercat de difícil accés, molt proteccionista, però en el qual cada vegada es valora més la qualitat dels fàrmacs. Així mateix, Noucor té previst per a 2026 el llançament de Rupatadina als Estats Units.