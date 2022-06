Noucor instal·la 4.000 panells solarsa Palau-solità

Noucor, companyia farmacèutica orientada al negoci B2B i impulsada per MCH Private Equity, ha començat a funcionar amb energia solar en les seves instal·lacions de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), on ha instal·lat 4.000 plaques solars que proveiran a l’espai d’una energia d’autoconsum de 2.482 MWh i li permetran reduir la seva petjada de carboni (471 tones menys de CO₂ a l’any). La instal·lació d’aquests panells solars en 8.738 metres quadrats també suposarà la reducció en un 30% del consum d’energia externa, segons va informar aquest dimarts la companyia.

Així mateix, les plaques, que ja funcionen amb normalitat i han suposat una inversió de 1,5 milions d’euros, permetran retallar en un 22% la factura de la llum en les oficines i la planta de la companyia a Palau-solità i Plegamans.

El CEO de Noucor, David Perdigó, va inaugurar aquest dimarts el nou espai d’energia fotovoltaica al costat del director d’Operacions de la companyia, Jordi Ravanals; la directora de Sostenibilitat i EHS, Isabel Vallès; i el regidor d’Economia, Serveis Municipals, Innovació i Eficiència Energètica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Sergi Plaza.

Durant l’acte, Perdigó va posar en valor l’aposta de Noucor per la transició energètica, que “s’ha convertit en la clau per a controlar el canvi climàtic”.

En aquesta línia, va subratllar la importància de l’energia solar en la consecució d’aquest objectiu “per ser la més accessible a tota mena de consumidors”. Jordi Ravanals, director d’Operacions de Noucor, ha explicat que Catalunya és “una zona ideal per a l’explotació de l’energia solar”, ja que compta amb una mitjana de 2.700 hores de sol a l’any –oscil·la entre 5 hores de sol al desembre i fins a 11,7 hores al juliol.

Isabel Vallès va indicar que aquesta és una de les iniciatives que Noucor està portant endavant en la seva clara aposta per la sostenibilitat, la preservació dels recursos naturals i l’economia circular.

Per part seva, el regidor Sergi Plaza ha agraït l’aposta d’empreses com Noucor per les energies no fòssils. “És una aposta decidida per contribuir a la millora del planeta i alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, va afegir Plaza, qui va animar al teixit empresarial de Palau-solità i Plegamans a sumar-se a aquesta mena d’iniciatives.