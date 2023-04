Nortia entra a Arcano amb un 15% del capital

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha autoritzat l’entrada Nortia Capital a l’accionariat d’Arcano Partners. Així, el hòlding d’inversions propietat de Manuel Lao passarà a comptar amb una participació del 15% de la signatura d’assessorament financer mitjançant una ampliació de capital.

Amb l’entrada del hòlding al capital, Arcano Partners compta amb un soci financer de primer nivell que permetrà reforçar i impulsar els plans de creixement per als pròxims anys d’una firma que ha esdevingut una de les entitats de referència del mercat financer alternatiu europeu.

Es tracta d’un nou moviment de Nortia, que continua la seva activitat inversora després de l’aliança recent amb el Fons ICO Next Tech, Iberdrola i Seaya per al llançament d’Andromeda, el primer gran fons tecnològic per accelerar la transició energètica i la sostenibilitat. Anteriorment, es va associar amb Altamar per al projecte Healthcare Activos, amb Key Capital per al fons d’infraestructures sostenibles KC Infra i amb els fundadors d’Amrest per llançar el fons food tech McWin Food Ecosystem Fund.

Amb aquesta nova entrada a l’accionariat d’Arcano, Nortia es converteix en un dels inversors de referència de la firma com ja ho és a Merlin Properties i Sacyr.

Arcano Partners és una gestora independent amb més de 20 anys d’experiència. Té quatre àrees de negoci: gestió d’actius alternatius amb més de 9.100 milions d’euros gestionats des del 2006, banca d’inversió, on proporciona assessorament en operacions de M&A, refinançament, reestructuració i mercats de capital, Arcano Research, com a servei d’anàlisi; i Arcano Assets & Capital Finance, per crear solucions per al finançament d’actius reals o intangibles a Espanya.