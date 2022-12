Nortia Capital incrementa un 163% els ingressos el 2021 i torna a tenir beneficis abans d’impostos

Nortia Capital, el hòlding d’inversions propietat de Manuel Lao, va registrar l’any 2021 uns ingressos d’explotació de 142 milions d’euros, un increment del 163% respecte dels registrats l’any 2020, en què es van veure severament impactats per la pandèmia. A més, la firma va aconseguir tornar a beneficis abans d’impostos, amb 3,3 milions d’euros, davant dels números vermells de 43,4 milions de l’any anterior impactat pels efectes de la pandèmia en els negocis operatius. A nivell de resultat net, l’empresa va registrar el 2021 unes pèrdues mínimes de 0,2 milions d’euros i va esborrar pràcticament els 33 milions en negatiu de l’exercici anterior.

Segons els darrers comptes presentats al Registre Mercantil, l’exercici 2021 encara es va veure afectat per la pandèmia, pel tancament d’algunes de les seves activitats, com ara el negoci hoteler, i per les mesures de moratòria aplicades com a conseqüència d’aquesta sobre la renda percebuda per l’arrendament dels immobles, que van afectar de manera negativa la societat.

De cara al present exercici, a Nortia pronostiquen que l’aixecament de les restriccions motivades per la contenció de la pandèmia permetran uns “millors resultats”. Així mateix, esperen mantenir la seva estratègia d’inversió, orientada a l’optimització de l’explotació del patrimoni immobiliari, la racionalització de l’estructura de control i la millora dels rendiments de les inversions financeres.

Les transaccions més significatives es deuen a la compra de les participacions de la societat Pulitzer Hoteles SL i a la consideració de la inversió estratègica a Merlin Properties i Sacyr, així com el seu posicionament en inversions en energies renovables, Foodtech, hotels, infraestructures, agricultura o immobiliari , entre altres.