Nortia capital augmenta la seva participació a Sacyr

Nortia Capital incrementa la seva aposta per Sacyr. Segons es desprèn dels registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el hòlding d’inversions propietat de Manuel Lao ha incrementat la seva participació en la companyia per sobre del 5%.

Sacyr és un dels valors més alcistes de l’Ibex-35 en el que va d’any, amb una revaloració que frega el 24%, quan s’acaba de complir un any des que el 20 de juny de 2022 tornés al selectiu de referència de la bossa espanyola.

D’aquesta manera, situa entre els majors accionistes de la companyia al costat de la petroliera Disa (14,6%), un dels seus fundadors, José Manuel Loureda Mantiñán (7,3%), Prilou (7,3%), Goldman Sachs (7,3%), Grup Forts (6,4%), Grup Corporatiu Forts (6,3%), JP Morgan (6,03%) i Bank of America (5,01%), que aquesta mateixa setmana ha comunicat la seva participació en l’empresa.

Amb aquesta inversió Nortia Capital continua amb la seva activitat inversora en l’àmbit de les infraestructures i la sostenibilitat. Així, el hòlding d’inversions en els últims mesos ha dut a terme inversions en els sectors d’alimentació sostenible i foodtech, en energies renovables, en infraestructures enfocades a la sostenibilitat a nivell global, en residències de la tercera edat, i en hotels, entre altres. Actualment compta, a més, amb una participació del 8,168% de Merlin Properties, una inversió considerada estratègica i a llarg termini.