En un context en el qual les companyies no financeres de l’Ibex han elevat el seu deute net global en els tres primers trimestres de 2025 un 5,3%, només vuit companyies han reduït el seu endeutament. D’aquesta manera, IAG, Rovi, Fluidra, Sacyr, Aena, Iberdrola, Enagás i Grifols són les vuit empreses que han reduït el seu nivell de deute net a tancament de setembre enfront del tancament de 2024.
La companyia que ha liderat aquesta rebaixa d’endeutament ha estat IAG, que ha rebaixat un 20% el seu deute financer net, fins als 6.009 milions d’euros. En la seva presentació de resultats la companyia va explicar que l’efecte del tipus de canvi explica 1.300 milions de la caiguda del deute.
D’aquesta manera, la ràtio deute/ebitda de la companyia va retrocedir a 0,8 vegades enfront de les 1,1 vegades del tancament de 2024. En tot cas, la companyia espera que el seu deute s’incrementi de manera “modesta” a final de l’any “en línia amb els patrons estacionals normals de reserves”.
La segona empresa que més ha reduït el seu passiu ha estat Rovi, que ha passat dels 85 milions d’euros a 72 milions, gairebé un 15% menys. En la seva presentació de resultats la companyia va explicar que al juny de 2025 va ampliar un dels préstecs demanats en 2024 des dels 25 als 46,5 milions, millorant el tipus d’interès al 2,75%.
La tercera companyia que més ha rebaixat el seu endeutament ha estat Fluidra. La companyia presidida per Eloi Plans ha rebaixat el seu endeutament enfront del tancament de 2024 un 8,7%, fins als 1.034 milions d’euros. Així mateix, el palanquejament de la companyia s’ha situat en les 2,1 vegades, enfront de les 2,4 vegades en què va tancar l’any passat.
En aquest sentit, la companyia va explicar en la seva presentació de resultats que el tipus de canvi ha afavorit la millora del seu endeutament i va destacar un balanç “sòlid”, havent millorat la ràtio de deute/ebitda en línia amb la seva política financera.
Més enllà d’aquestes companyies, Aena ha reduït el seu deute un 6,7% fins als 5.127 milions d’euros, Sacyr un 5,8%, fins als 6.489 milions, Iberdrola un 6% fins als 48.500 milions, Enagás un 2,4% fins als 2.347 milions i Grifols un 1,3%, fins als 9.067 milions.
Finalment, entre les companyies que compten amb caixa neta, només Logista ha aconseguit incrementar-la, amb una millora del 7,5%. L’empresa de transports ha comptat sempre amb un romanent positiu que ve del circulant procedent del negoci del tabac i, en particular, de la gestió dels impostos.