La farmacèutica Noelia Tejedor ha presentat la seva candidatura a la presidència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid (COFM), després de la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern i a la Comissió de Recursos. Aquest anunci marca l’inici oficial del procés electoral per als pròxims mesos en la institució.
La llista ‘Impuls Farmacèutic’ se centra en un projecte orientat a reformar el model col·legial i reforçar el paper sanitari del farmacèutic. Teixidor ha declarat que el seu equip es defineix com “una candidatura sòlida, amb experiència i coneixement institucional”, enfocant-se a oferir solucions reals als farmacèutics i recuperar la representativitat del Col·legi.
Entre els compromisos de la candidatura destaca la transformació del COFM en una institució més accessible i participativa, amb major transparència en la gestió. Teixidor va manifestar que busquen “una rendició de comptes efectiva davant els col·legiats”, la qual cosa és fonamental per a restaurar la confiança en la institució.
El programa electoral inclou la defensa del model farmacèutic enfront d’ingerències externes i la protecció de les competències professionals. En aquest sentit, es planteja una interlocució ferma amb l’Administració, orientada a garantir la sostenibilitat del sector i el seu paper dins del sistema sanitari.
COMPROMISOS CLARS I CONCRETS
En l’àmbit econòmic, la candidatura proposa mesures per a millorar la rendibilitat de la farmàcia. Això inclou la revisió dels marges professionals i l’optimització de la facturació. L’objectiu és la reinversió de recursos en el sistema farmacèutic per a reforçar la seva sostenibilitat a mitjà i llarg termini.
Així mateix, la llista de Teixidor aposta pel desenvolupament dels serveis professionals farmacèutics. Es busca un reconeixement efectiu d’aquests serveis, vinculant el creixement clínic de la professió amb noves oportunitats de desenvolupament econòmic i professional.
La formació és un altre dels pilars del programa, que proposa un model independent i acreditat. Aquest model ha d’adaptar-se a totes les modalitats d’exercici, fomentant l’especialització, la recerca i la col·laboració amb universitats i societats científiques.
El projecte també inclou reformes institucionals centrades en la transparència i el bon govern. Les auditories externes i el desenvolupament de sistemes de compliance són algunes de les mesures que es plantegen per a millorar la participació i la governança interna del Col·legi.
UNA PROPOSTA DE CANVI
A més, la candidatura contempla mesures específiques dirigides a diferents àmbits professionals del farmacèutic. Des de la farmàcia comunitària fins a l’hospitalària, la indústria i la salut pública, l’objectiu és ampliar la representativitat del COFM i donar resposta a la diversitat del col·lectiu.
Amb prop de 15.000 farmacèutics cridats a votar, la candidatura de Teixidor es presenta com una proposta de canvi. La seva meta és “recuperar la credibilitat, la utilitat i el paper sanitari del Col·legi”, en un procés electoral que definirà el rumb de la professió farmacèutica a Madrid en els pròxims anys.