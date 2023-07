No admeten l’últim recurs contra l’adjudicació d’Abenoga a Cox Energy

La secció tercera del Tribunal d’Instància Mercantil de Sevilla ha inadmès l’incident de nul·litat presentat per URBAS per l’adjudicació d’Abengoa a Coix Energy en les quals al·legava vulneració de drets fonamentals, tancant així l’expedient en el Jutjat Mercantil.

Segons la provisió del jutge a la qual ha tingut accés Servimedia, ha pres aquesta decisió emparant-se en el fet que el supòsit per a la nul·litat d’actuacions presentat per Urbas no recull almenys un dels requisits establerts per la Llei d’Enjudiciament Civil. Així, assenyala com a requisit per a l’admissió de l’incident que la vulneració de drets fonamentals “no hagi pogut denunciar-se abans de recaure resolució que posi fi al procés i sempre que aquesta resolució no sigui susceptible de recurs ordinari ni extraordinari”, afegint que en el present cas Urbas sí que va poder denunciar durant el procés, i va denunciar en un Recurs de Reposició previ, la citada vulneració de drets.

A més, la provisió del titular del Jutjat Mercantil Núm. 3 de Sevilla especifica que URBAS suscita qüestions diferents d’aquelles per a les quals està previst l’incident de nul·litat d’actuacions, “Sembla el que es pretén és la revisió de l’acte pel qual es va desestimar el recurs de reposició de la part, acte resolutori de la reposició; i enfront del qual no cap recurs”, apunta la provisió.

D’aquesta manera, el jutge decideix no admetre a tràmit l’incident excepcional de nul·litat d’actuacions, assenyalant que es tracta d’una resolució “ferma” contra la qual “no cap recurs”.