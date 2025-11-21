‘NIX’ emociona al públic del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló￼

‘NIX’, la pel·lícula documental impulsada per Grandvalira Resorts i produïda per l’estudi andorrà Citric, ha rebut un gran acolliment en el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, on s’ha projectat per primera vegada fora d’Andorra.
La sala, pràcticament plena, ha connectat amb la mirada íntima i emotiva del film, que retrata la vida a la muntanya a través de sis històries reals. Rodada durant dos hiverns, ‘NIX’ combina imatges de gran bellesa natural amb escenes quotidianes que mostren com la neu, el ritme de les estacions i la relació amb l’entorn formen part de la identitat d’Andorra. Molts espectadors han destacat la capacitat del film per a transmetre emoció i veritat, i la manera en què aconsegueix que la cultura de la neu es converteixi en una cosa universal.
En finalitzar la projecció, el codirector Òscar Julià va explicar que portar la pel·lícula a Torelló “era molt especial, perquè aquest festival és una referència per a tots els que estimem la muntanya”. Segons va assenyalar, el públic “ha connectat amb allò que volíem transmetre: una forma de vida que és molt nostra, però que també parla a qualsevol persona que sent la naturalesa com una part de si mateixa”.
El director va remarcar que ‘NIX’ “no és una pel·lícula d’esquí ni una postal turística, sinó un relat humà sobre els petits gestos i ritmes que defineixen què significa ser gent de neu”. Per a Julià, el film “captura una realitat que costa expressar amb paraules: la manera d’afrontar el fred, de caminar sobre la neu, de cuidar un entorn que també ens cuida a nosaltres”.
La reacció del públic ha emocionat a l’equip. “Veure la sala emocionada i en silenci en alguns moments, i aplaudint en uns altres, ha estat molt impactant”, va dir el director, que va afegir que “volíem transmetre el caràcter propi de la muntanya d’Andorra, lluny dels estereotips amb els quals s’associa el país últimament, més enllà de les nostres fronteres”, van indicar.
Després de Torelló, ‘NIX’ continuarà el seu recorregut internacional, entre altres, amb la seva candidatura al Banff Centri Mountain Film Festival del Canadà, un dels certàmens més prestigiosos del món en aquest gènere, en el qual participarà també en el seu gira d’exhibicions per la península Ibèrica. Paral·lelament, la pel·lícula està disponible per al públic general des d’avui mateix en els canals de YouTube de les tres estacions d’esquí andorranes. Pròximament podrà veure’s en altres plataformes.