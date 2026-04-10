Niels Vink, número 1 en tennis en cadira de rodes: “Cerca una pista, una raqueta i juga”

El neerlandès Niels Vink, líder de la categoria Quad, ha animat a iniciar-se en tennis en cadira de rodes “sense pensar-ho massa”. Aquesta modalitat està destinada a jugadors amb discapacitat física que afecta tant les extremitats inferiors com, almenys, a una extremitat superior, la qual cosa implica adaptacions específiques en la tècnica i l’equipament. Així ho va manifestar durant una entrevista celebrada en l’Emilio Sánchez Academy, situada al Prat de Llobregat, acadèmia referent on l’atleta entrena i prepara els seus tornejos quan es troba a Espanya.
Vink, que ja ha conquistat l’or paralímpic i completat el gran eslam, va repassar la seva trajectòria, el punt de partida de la qual es remunta a un viatge familiar. Encara que els seus èxits són recents, la seva vocació va néixer en la graderia. Va ser després d’assistir com a espectador als Jocs de Londres 2012 quan va decidir que volia ser esportista d’elit. “Li vaig dir a la meva mare: ‘Vull ser aquí algun dia’. I ella em va respondre: ‘Sí, bona sort, però primer has de trobar un esport'”, va recordar sobre aquell moment en el qual a penes tenia deu anys.
Abans de centrar-se en la raqueta, el jugador va provar altres disciplines com el bàsquet en cadira de rodes, que va deixar per considerar-lo “massa agressiu”, i el voleibol assegut, on va trobar limitacions físiques: “Volia rematar i bloquejar, però era massa petit”. La seva arribada al tennis es va produir finalment en el seu club local en Països Baixos, inicialment com una activitat recreativa. “Cerca una pista, una raqueta i juga, sense pensar-ho massa; només quan ho proves saps si t’agrada”, insisteix el campió per a motivar als qui dubten si començar.
La seva carrera va donar un gir definitiu quan el medallista d’or Robin Ammerlaan va detectar el seu potencial en una clínica esportiva. Gràcies a aquesta trobada, es va integrar en la selecció nacional i va començar a competir a nivell professional des dels 16 anys. “Vaig començar a jugar sense esperar mai arribar a ser tan bo; simplement estava gaudint”, va explicar.
En el pla competitiu, el neerlandès va subratllar la importància de la gestió emocional: “Quan jugo el meu millor tennis és quan estic més relaxat; la calma és el que em permet rendir en els moments més tibants”. Aquesta fortalesa mental ha estat clau per a superar tràngols difícils, com la defunció del seu entrenador l’any passat. “Havia treballat amb ell des dels 15 anys i va ser qui em va descobrir. Va ser molt dur, però ara intent treure força d’aquesta experiència”, va relatar.
Vink va destacar a més el creixement del tennis adaptat, recordant que fa cinc anys la visibilitat era escassa, mentre que avui competicions com els Jocs de París atreuen a milers de seguidors. “És bàsicament el mateix esport, només que juguem en cadira i tenim dos pots. És divertit de veure”, va assegurar.
De cara al futur, el campió mundial aspira a consolidar-se com el jugador amb més títols de la història en la categoria Quad. Admirador de Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, Niels accepta entre riures un hipotètic desafiament: “Si Alcaraz vol un partit amb mi, d’acord, perfecte, anem”.
Niels Vink manté un vincle estret amb l’Emilio Sánchez Academy des de fa diverses temporades. L’acadèmia, referent en educació i la formació d’esportistes, serveix de base d’entrenaments per al neerlandès durant les seves estades a Espanya. Entrenar en aquest ecosistema d’alt rendiment no sols li permet preparar les seves cites del circuit ITF, sinó que fomenta la integració en el tennis d’elit, permetent que comparteixi instal·lacions i experiències amb joves promeses de tot el món sota la metodologia del centre impulsat per Emilio Sánchez Vicario.