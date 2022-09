Nexxus Ibèria inverteix en Xef Sam per a accelerar la seva expansió

Nexxus Ibèria, gestora de fons de capital privat, ha pres una participació rellevant encara que inferior al 50% a Xef Sam per a accelerar i potenciar la seva expansió i el seu creixement internacional. Xef Sam és una empresa de distribució, agencia comercial i gestió de marca que opera en verticals d’alt creixement en la indústria de béns de consum.

Fundada en 2016, Xef Sam té una presència comercial en 11 països d’Europa i Llatinoamèrica, va facturar prop de 30 milions d’euros el 2021 i compta amb 70 empleats. Opera com una plataforma de productes de consum per a l’expansió (nacional i internacional) i el desenvolupament de negocis i marques per al que proporciona serveis de distribució, consultoria, màrqueting, gestió de punts de venda i desenvolupament de productes, entre altres.

Xef Sam dona suport a conceptes d’aliments sostenibles i saludables de marques que tenen com a objectiu escalar els seus negocis a nivell internacional i que confien en la companyia per a les seves estratègies de llançament de productes, innovació a través de noves categories i plans d’implementació.

És propietat i està liderat per un equip directiu del qual formen part José Cano, Bernard Hours i Rafael Esteve, amb una àmplia experiència en sectors de consum i publicitat i amb un clar perfil internacional que han construït un model de negoci únic a Espanya. Ara volen potenciar el seu negoci a nivell internacional, especialment a Europa.

Alejandro Diazayas, soci de Nexxus Ibèria, considera que “la inversió en Xef Sam representa una altra fita clau en el nostre pla i prova la nostra estratègia com a socis financers. Estem recolzant a un brillant equip d’empresaris amb un notable nivell de coneixement, amb alta visió estratègica i l’ambició de convertir-se en un líder del mercat”.

Per part seva, José Cano, soci fundador i CEO de Xef Sam, va agrair a “tot l’equip i la xarxa de Xef Sam pel seu suport i esforç des del moment en què comencem aquesta empresa en 2016. Estem convençuts que l’entrada de Nexxus Ibèria en el capital enfortirà el nostre negoci i la proposta de valor als nostres clients i socis a llarg termini”.

Nexxus va ser assessorat en la transacció per Grant Thornton (due diligence i legal) i V4 Financial Partners (M&A buyside).