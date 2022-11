Nexxus Iberia adquireix una participació majoritària a Mirplay

La gestora de fons de capital privat Nexxus Iberia acaba d’adquirir una participació majoritària de Mirplay, una marca de mobiliari especialitzat per a centres educatius, oficines i barberies amb una facturació anual de 15 milions d’euros.

Fundada el 2002 pels germans Ramon i Carles Mir i amb seu a Avinyó (Barcelona), Mirplay dissenya productes innovadors per a la creació d’espais versàtils i funcionals a més de 40 països, sobretot europeus, i té un volum de negoci de 15 milions d’euros.

En aquesta nova etapa, Mirplay ampliarà la capacitat de les seves instal·lacions per créixer internacionalment amb nous mercats a Europa, Llatinoamèrica i Àsia, i accelerarà noves línies de negoci amb una gamma de productes per al condicionament acústic i una altra per a perruqueries.

Alejandro Diazayas, soci de Nexxus Iberia, va afirmar que “estem molt il·lusionats de treballar juntament amb Ramón, Carles i l’equip de Mirplay a la següent etapa. Han desenvolupat un model de negoci sòlid, oferint productes innovadors mitjançant la identificació de noves tendències i la proximitat amb els clients. Estem convençuts de la capacitat d’expansió que té l’empresa, tant internacional com de nous productes”.

Carlos Mir, fundador i CEO de Mirplay, va assegurar que estan “encantats d’iniciar una nova etapa amb Nexxus que ens permetrà continuar creixent i liderant aquest magnífic projecte”.

Ramon de Mir, fundador i producte mànager de Mirplay, creu que “l’entrada de Nexxus ens ajudarà a professionalitzar l’empresa per continuar avançant en els reptes nous que ens hem plantejat. Confiem enormement en les nostres possibilitats i ens sentim reforçats amb el nou soci”.

Nexxus ha estat assessorat en la transacció per Clearwater International, Pérez Llorca (legal), Deloitte (due dilingece) i Attalea (ESG), mentre que S&E Partners i Manuel Vara han assessorat Mirplay.

Experts en capital de risc

Fundada el 2016 per donar suport a les petites i mitjanes empreses espanyoles i portugueses a accelerar el seu creixement i expandir-se internacionalment a Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units, Nexxus Iberia està liderat per exsocis de 3i i de Nexxus Capital que compten cadascun amb més de 20 anys d’experiència al sector del capital risc a Espanya, Portugal i Mèxic. L’equip ha completat 31 inversions i ha desinvertit totalment en 22 empreses de la cartera al mercat mitjà espanyol i portuguès.

Actualment, Nexxus Iberia té compromisos per valor de 170 milions d’euros. Des de l’inici de Nexxus Iberia Private Equity Fund I, Nexxus Iberia s’ha associat amb 11 empreses de diversos sectors, tant a Espanya com a Portugal. A més, ha completat tres cicles d’inversió amb la desinversió de tres empreses en cartera: Mars, Bienzobas, Dorsia.