‘Newsweek’ situa cinc hospitals de Quirónsalud entre els millors del món

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Ruber Internacional i l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, els tres situats en la Comunitat de Madrid, així com el Centre Mèdic Teknon i l’Hospital Universitari Dexeus, tots dos a Catalunya, han estat inclosos en el rànquing ‘World’s Best Specialized Hospitals 2024’, elaborat per la revista ‘Newsweek’ juntament amb la signatura de recerca Statista, que anualment recull als millors centres del món en 10 especialitats mèdiques.

La Fundació Jiménez Díaz, reconegut com un dels millors centres no sols d’Espanya, sinó del món, en altres prestigioses llistes com Forbes, ha estat seleccionat per ‘Newsweek’ com un dels millors hospitals del món en l’àrea d’Oncologia (on ocupa el posat núm. 248), Cardiologia (254) i Urologia (104). A més, Newsweek li ha inclòs en el seu “Best Smart Hospitals”, un rànquing que situa a aquest hospital entre els 300 centres més “intel·ligents” del món.

Li segueix, l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, situat a Pozuelo d’Alarcón, un centre que comparteix rànquing amb la Fundació Jiménez Díaz en l’especialitat de Cardiologia (269) i, a més, és present en Gastroenterologia (123). Per part seva, l’Hospital Ruber Internacional és reconegut com un dels millors centres hospitalaris del món en l’àrea de Neurologia (101) i Pediatria (214).

A Catalunya, el Centre Mèdic Teknon ocupa el lloc 160 en l’especialitat d’Oncologia, mentre que l’àrea de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital Universitari Dexeus se situa en el 98.

Referent

La llista de millors hospitals per especialitats incorpora, per primera vegada, als 100 millors centres en Obstetrícia i Ginecologia, als quals se sumen els 300 millors en Cardiologia i Oncologia, els 250 en Pediatria, els 150 millors en Cirurgia Cardíaca, Endocrinologia i Gastroenterologia, els 125 millors de Neurologia, Neurocirurgia i Ortopèdia, Pneumologia i Urologia.

Segons indica ‘Newsweek’ en el seu web, “la informació és una eina poderosa quan una persona s’enfronta a la presa d’una decisió important en relació amb la seva salut, sobretot a l’hora de seleccionar un hospital o un equip d’atenció mèdica”. Per això, la capçalera, juntament amb la signatura de recerca global Statista, ha classificat als millors hospitals en 12 especialitats diferents, per al que ha tingut en compte diferents indicadors de salut i reconeixements dels diferents centres, així com la realització d’enquestes a professionals d’una trentena de països, incloent-hi metges, gerents i directors d’hospitals, així com a altres professionals sanitaris.

‘Newsweek’ porta gairebé un segle informant sobre els avanços experimentats en Medicina, Ciència i promoció de la Salut, per al que, a més, anualment realitza diferents informes amb els quals identificar i reconèixer a les millors institucions sanitàries a nivell mundial.