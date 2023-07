L’article ‘Aprofitament de la telemedicina per a reduir esperes els Serveis d’Urgències: el Circuit d’Urgència Digital de Quirónsalud’, que ha publicat la revista científica ‘NEJM Catalyst’ -publicació estatunidenca líder del grup NEJM (New England Journal of Medicine)-, avala els resultats en salut, eficàcia i satisfacció del Circuit d’Urgència Digital dels Hospitals de Quirónsalud integrats en el Sermas

Quirónsalud va explicar que el “notable” augment registrat en la demanda i ús dels serveis d’Urgències durant l’última dècada ha impactat negativament tant en la cerca d’atenció sanitària i experiència per part dels pacients, com en la pràctica diària i desenvolupament professional dels metges. “Aquesta situació afecta molts països, entre ells Espanya, on les llistes d’espera per a una consulta i una intervenció quirúrgica, la falta de recursos destinats a Atenció Primària i la creixent prevalença de malalties cròniques han obligat molts pacients a buscar una alternativa d’atenció en les Urgències Hospitalàries”.

Més concretament, els serveis d’Urgències dels Hospitals de Quirónsalud integrats en la xarxa pública madrilenya (Sermas) -els hospitals universitaris Fundació Jiménez Díaz, Rei Joan Carles, Infanta Elena i General Villalba, les àrees de referència de la qual sumen al voltant d’un milió d’habitants- van atendre conjuntament a prop de 623.000 pacients en 2022 (un 13,6 % més que en el seu màxim històric, el de 2019), corresponent més d’un 75 % de les visites a processos crònics i menys emergents, classificats com 4 o 5 en l’escala Manchester -anivellis de situació menys emergents en aquest sistema homologat de categorització de risc clínic i priorització de pacients-.

Per a fer front a aquest repte assistencial amb alternatives “innovadores” que permetessin modular i atendre aquesta creixent demanda mantenint l’excel·lència en l’oferta assistencial, al març de 2021, la Unitat d’Innovació Clínica i Organitzativa (UICO) d’aquesta xarxa assistencial va posar en marxa el seu Circuit d’Urgència Digital, que utilitza la telemedicina per a atendre amb eficàcia, agilitat i satisfacció, tant per als pacients com per als professionals mèdics, i a través de dues possibles vies d’entrada (trucada telefònica des de fora de l’hospital o de videollamada des del centre), els processos crònics i menys emergents pels quals els pacients acudeixen a les Urgències Hospitalàries.

Amb aquesta estratègia “el nostre objectiu era reduir el nombre de visites a les Urgències Hospitalàries potencialment innecessàries, així com els temps d’espera i la càrrega clínica en elles, mesurant la taxa d’ocupació, el nombre de pacients atesos per hora i la durada mitjana de l’estada en aquests serveis, entre altres paràmetres”, explica el doctor Jorge Short, subdirector mèdic de la Fundació Jiménez Díaz i promotor de la iniciativa.

Dades

Dos anys i mig després de la seva implementació, a data de l’actual mes de juliol i amb una experiència de més de 60.000 pacients que han volgut ser atesos a través d’aquest circuit, els seus resultats en salut, eficàcia i satisfacció, de pacients i professionals, confirmen el seu èxit. Així ho assenyala l’article ‘Aprofitament de la telemedicina per a reduir esperes els Serveis d’Urgències: el Circuit d’Urgència Digital de Quirónsalud’, que ha publicat la revista científica ‘NEJM Catalyst’ -publicació estatunidenca líder del grup NEJM (New England Journal of Medicine)- i està signat pel doctor Short i els doctors Javier Arcos, Raúl Córdoba i Lorena Carabias, director mèdic, cap de la Unitat de Limfomes, i metge del Servei d’Urgències i del citat circuit, respectivament, de la Fundació Jiménez Díaz; així com per Juan Antonio Álvaro de la Parra, director general d’Operacions de Quirónsalud; Marta de l’Olmo, gerent dels hospitals Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba i directora d’Experiència de Pacient en aquests tres centres i la Fundació Jiménez Díaz; Ángel Blanco, director d’Organització, Processos i Tics de Quirónsalud; i Álvaro Gómez de Meana, del mateix departament; tots ells, a més, membres de la UICO.

Des de la seva posada en marxa, el circuit ha atès a entre el 14 i el 16 % dels pacients de les Urgències Hospitalàries d’aquesta xarxa assistencial, evitant més de 7.360 visites innecessàries a aquests serveis i reduint en 59 minuts la durada total de l’estada en els mateixos de tots els pacients, incloent-hi tant als valorats de manera convencional com a través d’aquesta iniciativa.

Una alternativa rebuda “molt positivament” pels seus usuaris, ja que l’han acceptat en més del 95 % dels casos i valorat majoritàriament amb un “nivell de satisfacció molt alt (mesurat per NPS, Net Promoter Score, eina que mesura la satisfacció i fidelitat dels pacients a l’hospital o servei basant-se en les recomanacions), superior en molts casos a l’obtingut en les atencions presencials”, assevera el doctor Short.

També des del punt de vista clínic, els resultats parlen per si sols -contínua el també coordinador d’Urgències d’aquesta xarxa hospitalària-, ja que la taxa de reingrés en el servei en les següents 72 hores de l’atenció a través d’aquest circuit, tant per trucada telefònica com per videotrucada, és inferior a l’1 %, “la qual cosa confirma que el projecte és una alternativa segura per a proporcionar als pacients convenientment seleccionats una atenció de qualitat en Urgències”; i en el 85% dels casos els pacients van ser atesos en els primers 30 minuts després del triatge.

Eficàcia

El Circuit d’Urgència Digital té dues possibles vies d’entrada: a través de trucada telefònica des de fora de l’hospital, o de videollamada des del mateix centre hospitalari. En el primer cas, davant un problema de salut o símptoma preocupant, el pacient pot trucar a un telèfon indicat en l’apartat ‘Urgència Digital’ del seu Portal del Pacient -aplicació de desenvolupament propi de la xarxa hospitalària-, per a ser valorat telefònicament per un metge d’Urgències.

Si el metge del Circuit Digital considera que el pacient no necessita atenció presencial, però no pot solucionar el seu problema amb un consell mèdic o la prescripció d’un fàrmac, per la qual cosa requereix una consulta amb un especialista o la realització d’alguna prova addicional, podrà gestionar-les per a la seva realització, quedant el pacient donat d’alta del Servei d’Urgències, de la mateixa forma que en una valoració presencial. Per contra, si recomana l’atenció presencial del pacient, la coordinarà amb els seus companys de presència física a l’hospital, consensuant les proves o opcions de tractament per a donar una atenció continuada; i indicarà al pacient que vagi a Admissió d’Urgències, on ja estarà registrat, per a recollir la seva polsera identificativa i continuar la seva valoració en un circuit alternatiu que guiarà la seva atenció i recorregut en el servei.

La segona via d’entrada al circuit és a través de videotrucada des del mateix servei hospitalari, en els casos en els quals el pacient s’ha desplaçat al centre per una sèrie de motius de consulta seleccionats i associats a patologies o situacions més cròniques i de menor necessitat d’atenció urgent i que, després de ser valorat en triatge per Infermeria, el rol de la qual és clau en aquesta part del circuit, ha estat classificat amb l’Escala Manchester com 4 o 5. Per a atendre-li el més àgil i eficaçment possible, i en funció del seu motiu de consulta i perfil -els casos triats citats-, el pacient serà informat que serà atès, en una zona del servei habilitada per a això, per un metge de l’equip d’Urgències de l’hospital per vídeo-consulta -valoració telemàtica que en cap cas es grava ni queda registrada i durant la qual el pacient està sempre acompanyat per professionals assistencials del servei del centre, que li assisteixen i serveixen de nexe d’unió amb el facultatiu del Circuit Digital i resta de companys de la Urgència-.

“De nou, aquesta atenció virtual pot evolucionar amb la solució del problema del pacient i la seva alta del servei, amb el seguiment ambulatori en consultes externes o, de ser necessàries, la realització de proves complementàries, que seran dutes a terme a l’hospital i valorades per un metge; o bé, si el facultatiu valora que precisa una atenció presencial, amb la realització de la mateixa en les Urgències del centre per un metge físicament present en ell, de manera coordinada entre tots dos equips i en un circuit alternatiu que guia la valoració del pacient”, va explicar en una nota l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz.

Indica que el Circuit d’Urgència Digital beneficia principalment als pacients, “que poden ser atesos amb major agilitat i la mateixa eficàcia que en una valoració presencial, però evitant molts desplaçaments innecessaris a l’hospital; suposa un atractiu professional per als facultatius, millorant la seva satisfacció en facilitar el teletreball o l’adaptació a situacions professionals o personals; i permet a les institucions optimitzar processos i recursos, ja que un únic metge pot atendre pacients de diferents centres alhora”.

Consells

D’acord amb els resultats obtinguts pel projecte des de la seva posada en marxa, els autors de l’estudi publicat en el ‘NEJM’ animen a altres centres hospitalaris a considerar aquesta alternativa com a eina útil i eficaç per a abordar la creixent demanda en les Urgències Hospitalàries mantenint l’excel·lència en l’oferta assistencial i evitant desplaçaments innecessaris a aquests serveis.

Per a això, incideixen en la importància de cuidar aspectes clau, com comptar amb un equip multidisciplinari i innovador; seleccionar adequadament als pacients que més poden beneficiar-se de l’atenció virtual, tenint en compte tant els seus símptomes com el seu nivell de necessitat d’atenció urgent; i assegurar la coordinació entre metges del circuit, metges presencials i un equip de Sistemes amb disponibilitat per a solucionar possibles problemes tècnics de manera ràpida i eficaç.