New Balance obrirà dues botigues a Madrid malgrat el procés judicial

Tan sols quatre mesos després de la seva abrupta sortida d’Espanya i Portugal, en la qual es van tancar 22 botigues i més de 250 treballadors van ser acomiadats, New Balance té previst obrir dues botigues pròpies a Madrid, concretament en els municipis madrilenys de San Sebastián de los Reyes i Getafe, segons han confirmat a Servimedia fonts del sector.

Aquesta decisió arriba en el moment en el qual la cúpula de New Balance Ibèrica, representada per Alfico i Anna Scheidgen i Angela Scheidgen, i el vicepresident de New Balance Global, Paul Guaron, estan imputats i citats a declarar en un jutjat de Madrid per el ‘cas Experience’.

Ara, en ple procés judicial, New Balance tornaria a obrir les dues primeres botigues a San Sebastián de los Reyes i Getafe, previsiblement en els mateixos locals en els quals estaven situats abans del tancament i aprofitant el material i mobiliari de Experience.

Experience Store S.L i Experience Store Outlet van presentar una querella, que el jutge ha admès a tràmit, per coaccions, un delicte contra el mercat i consumidors pel descobriment i utilització en profit propi de secrets d’empresa i d’un delicte per abús de posició dominant.

En la querella de Experience es constata que van treballar des de 2016 per a la matriu nord-americana des de Madrid amb la missió de promocionar la marca New Balance a Espanya i Portugal i promoure la creació de desenes de botigues i punts de distribució.

El contracte que les vinculava a New Balance vencia en 2021 i, segons es desprèn de la documentació aportada, aquest es prorrogaria després de l’acord aconseguit entre totes dues parts, fins al 2026. Experience va realitzar milionàries inversions que van passar per la compra de locals i la contractació de personal per a encarar aquesta futura etapa de projecció de la companyia a Europa. Amb aquest desemborsament efectuat, New Balance ara es desdiu i, després de presumptament apropiar-se de la cartera de clients i la informació comercial i financera de Experience, va trencar amb les empreses espanyoles deixant a més de 250 treballadors en l’atur.

En el seu moment, New Balance va aclarir que havia informat a Experience Group que el contracte de llicència expirava el 31 de desembre de 2021 i que no s’anava a fer cap nou.

New Balance ha començat també a oferir diferents llocs de treball a través de Linkedin: ‘Store Manager’ a Getafe‘ i ‘Assistent de Gerència’ també a Getafe. Altres ofertes que apareixen en aquesta xarxa són: ‘Responsable comercial de moda’, ‘Area Manager Ibèria’ o ‘HR Manager’. Totes elles s’han publicat des del compte de New Balance i des de la de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Màrqueting de New Balanç Ibèria, també fill d’Anna Scheidgen. De moment, es desconeix si la companyia comptarà o intentarà recuperar a algun dels més de 250 empleats acomiadats el mes de gener.