New Balance tornarà a obrir cinc botigues a l’estat espanyol i Portugal

New Balance, en ple procés judicial amb Experience Group, la companyia que fins al gener gestionava les botigues de la multinacional a l’estat espanyol i Portugal, obrirà cinc locals a aquests països.

Fa set mesos es van tancar les 22 botigues de la Península Ibèrica, cosa que va provocar l’acomiadament de 400 llocs de treball directes. Les botigues (quatre d’elles situades en outlets) estaran ubicades a Madrid, Barcelona, ​​Porto i Lisboa. La intenció de la firma de material esportiu, segons fonts coneixedores de l’operació, és que les primeres es puguin obrir a l’agost i la resta de manera gradual fins al final d’any.

Les dues botigues de Madrid s’obriran a San Sebastián de los Reyes Style Outlets i a Getafe Style Outlets. A Portugal estaran al Freeport Fashion Outlet de Lisboa i al Vila do Conde Fashion Outlet de Porto. L’única botiga física al carrer que ja està confirmada serà a Barcelona, ​​concretament a Rambla de Catalunya 49, al local adjacent on Experience va obrir la primera Flagship Store d’Europa.

La situació de les botigues és molt propera als llocs on operava Experience, que va denunciar a la querella interposada de les presumptes intencions de New Balance d’apropiar-se de manera indeguda del seu negoci, fons de comerç i actius.

Procés judicial encara obert

Des de fa mesos, New Balance ha llançat ofertes de diferents llocs de treball a través de la xarxa social Linkedin, com ‘Store Manager’ a Getafe’ i ‘Assistent de Gerència,’ també a Getafe. Altres ofertes que apareixen en aquesta xarxa són: ‘Responsable comercial de moda’, ‘Area Manager Iberia’ o ‘HR Manager’. Totes s’han publicat des del compte de New Balance i des del de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Màrqueting de New Balance Iberia, també fill d’Anna Scheidgen.

El procés judicial contra la cúpula de New Balance segueix endavant al Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, on queda pendent la declaració de la cúpula de New Balance Ibérica, representada per Alfico i Anna Scheidgen i Angela Scheidgen, i el vicepresident de New Balance Global, Paul Guaron.

Experience Store S.L i Experience Store Outlet van presentar una querella, que el jutge ha admès a tràmit, per coaccions, un delicte contra el mercat i consumidors pel descobriment i la utilització en profit propi de secrets d’empresa i d’un delicte per abús de posició dominant .

A la querella d’Experience s’indica que la relació es remunta al 2011 amb un contracte vigent des del 2016 per treballar per a la matriu nord-americana des de Madrid amb la missió de promocionar la marca New Balance a Espanya i Portugal i promoure la creació de botigues i punts de distribució.

La versió de New Balance

El contracte que les vinculava a New Balance vencia el 2021 i, segons Experience, aquest es prorrogaria després de l’acord aconseguit entre les dues parts, fins al 2026. Experience assegura que va realitzar inversions que van passar per la compra de locals i la contractació de personal per encarar aquesta futura etapa de projecció de la companyia a Europa.

En el seu moment, New Balance va aclarir que havia informat Experience Group que el contracte de llicència expirava el 31 de desembre de 2021 i que no se’n faria cap de nou. També New Balance nega qualsevol acusació d’Experience i considera que les inversions que fes Experience era un assumpte seu després d’anunciar-li la finalització del contracte.