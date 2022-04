New Balance i Scheidgen, imputats a la causa per la denúncia d’Experience Store

El jutge instructor número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decidit continuar amb la recerca a l’empresa New Balance, denunciada per dues societats espanyoles que formulen acusació per coaccions, per un delicte contra el mercat i els consumidors pel descobriment i utilització en profit propi de secrets d’empresa i per un delicte contra el mercat per abús de posició dominant.

El jutge va admetre a tràmit la querella criminal presentada per Experience Store S.L i Experience Store Outlet en contra de la companyia estatunidenca i fins i tot va fixar data per als interrogatoris dels següents querellats en qualitat d’investigats: la country manager a Espanya, Anna Scheidgen; la seva filla, la directora d’Operacions, Ángela Scheidgen; així com el vicepresident executiu mundial de la companyia, Paul Gauron. Aquesta diligència es va suspendre atès que el jutge va sol·licitar diversa documentació per a procedir a l’interrogatori sobre els extrems que les acusacions aboquen en la querella.

La querella exposa que aquestes dues empreses espanyoles, que des de 2016 s’han encarregat de promocionar la marca New Balance i de promoure la creació de desenes de botigues d’aquests productes esportius a Espanya i Portugal, s’han sentit traïdes en la seva bona fe i sotmeses a constants pressions perquè venguessin a preu de saldo tota aquesta estructura comercial a favor la companyia nord-americà i sostenen que durant aquests últims mesos les ha sotmès a una pressió econòmica derivada d’una falta de subministraments.

L’escrit dels querellants recull diferents correus que s’haurien creuat entre la cúpula de New Balance i les empreses Experience Store S.L i Experience Store Outlet (totes dues amb seu social a Madrid) en els quals es donaria per oficial, segons els querellants, que el contracte que els uneix des de 2016, a pesar que la relació va començar en el 2013, i que finalitzava en 2021, es prorrogaria com a mínim fins al 2026. Sostenen que la companyia estatunidenca no ha complert aquest compromís.

D’aquesta manera, les dues empreses madrilenyes relaten que van realitzar milionàries inversions amb la certesa que, almenys fins a 2026, continuarien sent part de l’equip de New Balance a Espanya i Portugal.

Per part seva, la part demandada nega en el seu escrit d’al·legacions les acusacions i argumenta que una part substancial de la querella en tràmit ja es va dirimir en la jurisdicció civil i aquesta ja la va arxivar en el seu moment. La defensa dels demandats i la del vicepresident de la companyia als Estats Units havien demanat l’arxivament de la querella.

Totes dues parts estan a l’espera que el jutge fixi la data d’aquests interrogatoris a investigats i a testimonis. La Fiscalia considera que és aviat per a platejar un eventual arxiu davant la possibilitat d’indicis de culpabilitat que han de ser investigats sense menyscapte del dret de defensa de la part querellada.