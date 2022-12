New Balance fracassa en el seu segon intent d’arxivar el ‘cas Experience’ i continua el procés penal

La batalla judicial entre Experience Group, companyia encarregada de gestionar i comercialitzar els productes de New Balance a Espanya i Portugal durant l’última dècada, i NewBalance segueix el seu curs en el jutjat d’instrucció número 9 de Madrid, malgrat l’últim intent de la multinacional de roba esportiva amb seu a Boston que el jutge arxivi el procés penal i el magistrat el denegui per segona vegada.

El passat 25 de novembre els pèrits d’Experience, pertanyents a una de les Big Four, havien de ratificar l’informe davant el jutge, però New Balance, segons fonts coneixedores del procés, va intentar presentar cinc dies abans un contrainforme sol·licitant que també es poguessin personar els seus el mateix dia.

En l’escrit enviat al jutge demanaven l’arxivament del procés i que no s’allargués més, assegurant que els fets denunciats per Experience eren irrellevants des del punt de vista penal. Als experts jurídics els va sorprendre que els demandats pretenguessin que un pèrit calibrés si és una qüestió penal o no, una cosa que concerneix i determina el jutge.

A més, New Balance, en l’informe pericial aportat va concloure que podien trencar els contractes amb Experience. En la seva versió afirmen que gràcies al seu màrqueting es van elevar les vendes i no per la gestió d’Experience, sense aportar dades econòmiques ni comptes anuals.

Aquest punt és clau perquè la multinacional pogués tancar l’any 2022 sense estar immersa en una causa penal i amb el seu vicepresident mundial, Paul Gauron, investigat. En aquest cas, New Balance haurà de fer front a una provisió de fons dels danys i perjudicis que se’ls demanen, la qual cosa suposa 40 milions d’euros per societat (Experience Store i Experience Store Outlet) i imputat (Paul Gauron, Anna Scheidgen i Angela Scheidgen). Per tant, aquesta situació, tant la penal com l’econòmica, hauria de quedar reflectida per l’empresa encarregada d’auditar a New Balance.

Després de conèixer la tàctica de New Balance per a fer coincidir la ratificació dels pèrits el mateix dia, els representants legals d’Experience van sol·licitar al jutge que no s’acceptés amb tan pocs dies d’antelació i, sobretot, que la causa no s’arxivés.

La resposta del jutge va tornar a deixar en evidència a New Balance, fixant per al 23 de març de 2023 la citació dels pèrits de totes dues parts, de manera que els d’Experience tinguin temps suficient per a estudiar l’informe contrari i no sols cinc dies com sol·licitava New Balance. Serà en aquesta data quan la multinacional intentarà defensar la seva versió amb la finalitat de minimitzar els danys i perjudicis que se li sol·liciten.

Cal recordar, per a posar en context el conflicte i la batalla de la companyia espanyola contra la gran multinacional de l’esport, que New Balance va trencar a la fi de 2021 de manera unilateral el contracte que li unia a Experience Group com la companyia encarregada de gestionar i comercialitzar els productes de New Balance a Espanya i Portugal durant l’última dècada.

En relació amb aquest assumpte, New Balance sempre destaca que el contracte vencia el 31 de desembre de 2021 i, per tant, no es podia considerar com una renovació, a més de cancel·lar la relació amb Experience per incomplir el calendari de pagaments i deure més de sis milions d’euros, segons New Balance.

La decisió de New Balance va provocar, segons Experience Store i Experience Store Outlet, que entressin en concurs de creditors i posteriorment un jutjat declarés la conclusió del concurs i l’extinció de les societats. Això va causar el tancament de 22 botigues a Espanya i Portugal i l’acomiadament d’uns 250 treballadors

Posteriorment, Experience Store S.L i Experience Store Outlet van presentar una querella contra el vicepresident executiu mundial i assessor general de New Balance, Paul R. Gauron; contra Alfico i els seus representants, Anna Scheidgen, fins fa uns mesos consellera delegada de New Balance Ibèrica, i la seva filla Angela, per coaccions, un delicte contra el mercat i els consumidors pel descobriment i utilització en profit propi de secrets d’empresa, i d’un delicte contra el mercat per abús de posició dominant.

El passat 7 de novembre van declarar en el jutjat d’instrucció número 9 de Madrid com a investigats Anna Scheidgen, la seva filla Angela i Gauron, al qual el jutge no va permetre declarar per vídeo conferència des de Boston i va haver de comparèixer en els jutjats de Plaza de Castella. Cap dels tres investigats va voler respondre a les preguntes dels lletrats i només van respondre als seus advocats.

Contracte

El contracte que vinculava a Experience i New Balance vencia en 2021 i, segons es desprèn de la documentació aportada, s’anava a prorrogar després de l’acord aconseguit entre totes dues parts, fins al 2026. Experience, amb aquesta seguretat, va realitzar inversions que van passar per la compra de locals i la contractació de personal per a encarar aquesta futura etapa de projecció de la companyia a Europa. Amb aquest desemborsament efectuat, New Balance es va desdir, i, després de conèixer la cartera de clients i la informació comercial i financera d’Experience, va trencar amb les empreses espanyoles deixant a més de 250 treballadors en l’atur.

L’empresa nord-americana, segons la querella, a la vista dels resultats financers i comercials d’Experience, va deixar de subministrar productes (calçat i peces esportives), per a causar presumptament un ofec econòmic de tal magnitud que els obligués a vendre’ls tota aquesta xarxa de distribució comercial a un preu menor.

A més, els advocats d’Experience van presentar davant el jutge instructor, Arturo Zamarriego, documentació protocol·litzada per un notari, amb fotografies i fins i tot factures, en la qual es demostra que després d’obligar Experience a tancar totes les botigues que gestionava a Espanya i Portugal, acomiadar a tots els empleats i entrar en concurs de creditors i posterior extinció de les dues societats d’Experience dedicades que gestionaven el retail i la imatge de New Balance a Espanya i Portugal, la companyia americana ha reobert les botigues en els mateixos locals i amb el mateix mobiliari d’Experience.