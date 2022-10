Nenuco celebra el seu 45 aniversari com a líder en vendes

Nenuco, una de les marques més icòniques de Famosa, compleix 45 anys i va destacar aquest dimecres que ho fa com a líder i número u en vendes des de fa vuit anys en la categoria de nurturing a Espanya, segons dades de NPD. Amb més de 60 referències a la venda, Nenuco és present en 50 països d’Europa, Amèrica i Àsia. Va aconseguir unes vendes per valor de prop de 14 milions d’euros en l’últim any a Espanya, segons dades de NPD, ocupant la posició número 11 entre les marques de joguines més venudes.

A nivell global Nenuco embeni més de 2,5 milions d’unitats anualment, factura més de 40 milions d’euros i és la marca número u en facturació de Famosa. La companyia va assenyalar que presenta cada any novetats de Nenuco i ha anat renovant els seus “clàssics” cada temporada. “Entre els Nenucos més venuts figuren setmana a setmana i mes a mes, Nenuco 5 Funcions”.

Per a aquesta campanya de Nadal Famós presenta cinc novetats de Nenuco en les quals continua incorporant “realitat del dia a dia, com és Nenuco i Petuco, una mascota per a Nenuco, ja que el nombre de mascotes en les famílies ha augmentat i és una realitat amb la qual conviuen els nens, o bé Nenuco Estàs bé tapadito? que segueix la tendència Swaddling, de com abrigallar als beus a l’hora de dormir”.

Famosa va subratllar que “Nenuco és una marca intergeneracional amb la qual han jugat i juguen avis, pares i nens. Actualment compta amb més de 60 referències a la venda, entre elles kits que inclouen ninots de Nenuco, com ‘Nenuco, què mengem avui?’, ‘Nenuco amb el seu tricicle’ o ‘Nenuco aniversari’. A més Nenuco compta amb 20 referències de roba i accessoris que complementen les opcions de joc de Nenuco”.

“Nenuco és una de les marques més icòniques de Famosa, i la marca que més factura globalment per a l’empresa, que malgrat complir ja 45 anys ha anat renovant-se any a any per a adaptar-se a les noves generacions sense perdre la seva essència. Una estratègia que ha posicionat a Nenuco com a líder en vendes en la seva categoria no sols a Espanya, sinó en mercats com Itàlia i Portugal i amb una presència molt important en altres països Europeus i Latinoamèrica, concretament a Mèxic”, va afirmar Jose Miguel Toledo, CEO de Famosa.

Va indicar que ajuda a educar als nens en valors com l’afectivitat i la cura, a través de la imitació i la reproducció de rols, els nens aprenen a través del joc i desenvolupen la seva part més emocional.

Modes i canvis socials

Malgrat ser una de les marques clàssiques i més antigues de Famosa, la companyia ha invertit al llarg de les últimes 4 dècades en innovació i en el desenvolupament de nous productes i dissenys, adaptant-lo als nous temps.

Així, l’equip de disseny ha anat aplicant en cada època les noves modes en peces de vestir i pentinats, evolucionant per exemple l’estètica de la roba de Nenuco que s’ha anat adaptant a les tendències al llarg dels anys. “Si a la fi dels 70 i els 80 els primers Nenuco vestien models de tall més clàssic amb roba d’encaix i feta amb punt i adornada amb brodats, avui el seu armari està replet de dissenys més acolorits i amb petites i divertides il·lustracions”, expliquen des de la companyia.

Afegeixen que l’evolució de les tendències en aquests anys també és visible en els accessoris que incorporen complements de moda “com el flotador Flamenc de Nenuco Hora de Nedar o el modern tricicle de Nenuco i el seu Tricicle. Els accessoris de la marca també s’han anat adaptant als nous temps i avui Nenuco compta amb una cadira de seguretat per a automòbil o un robot de cuina per a preparar papilles que reprodueixen elements amb els quals els nens estan familiaritzats en la seva vida diària”.

Així mateix, destaquen la incorporació de les noves tecnologies a les seves col·leccions amb productes que permeten gaudir de noves experiències integrant el joc amb aplicacions desenvolupades específicament per a això. “Un clar exemple és Nenuco Happy School o Nenuco Happy Doctor, aquest últim que recrea el joc de doctors a través d’una aplicació de Realitat Augmentada amb la qual es pot passar consulta, curar trencaments d’ossos o eliminar polls, entre altres. I si es vol jugar sense Tauleta, el ninot interactiu reacciona amb lloros, riures i sons a diferents accessoris de metge/a amb els quals jugar”, relaten.

“Cal no oblidar que els nens aprenen en gran manera per imitació dels grans i la tecnologia forma part de les seves vides en major o menor mesura. En els últims anys detectem un major interès per les joguines més tecnificades i hem invertit en innovació per a incorporar aquest element, però sense perdre l’essència del que són les nostres joguines i dels rols i habilitats que es desenvolupen amb ells. Atesa aquesta demanda hem desenvolupat diversos productes que permeten la interacció i el joc amb o sense Tauleta. Un dels grans valors diferencials del grup Famosa és la unió perfecta entre la reinvenció dels nostres clàssics i la tecnologia, però sempre donant un paper protagonista al joc de rol clàssic” va explicar José Miguel Toledo.

En aquest sentit, va apuntar que aquesta evolució és també extensible als continguts digitals i compta amb els seus propis canals socials, en concret amb el seu propi canal de Youtube amb més de 750.000 subscriptors i una pàgina de Facebook amb més de mig milió de seguidors “i fins i tot amb productes de gran èxit com Nenuco Ani i Ona basats en un canal de Youtube”.

Orígens

Davant l’auge que van tenir en l’època dels anys 70 els ninots bebè a Itàlia, Famosa va llançar Nenuco com la gran aposta de la companyia per a completar la seva gamma de ninots en la categoria de bebè. Un llançament al qual es dedicaria un gran inversió en motlles i en el disseny d’accessoris que enriquís la marca.

En 1977 l’equip de Famosa, situat a la seva fàbrica d’Onil, Alacant, liderat per un dels seus fundadors i director general de la companyia joguetera, Isidro Rico Juan, i format per l’escultor Agustín Juan, la dissenyadora Àfrica D’Angulo, el dissenyador gràfic Joaquín Quert i l’enginyer industrial Francisco Giner van crear un ninot de 42 centímetres amb cos de polietilè, cames, braços i cap de vinil, pèl implantat, ulls dorments, i un particular mecanisme hidràulic, que feia que en pressionar el seu braç esquerre en la seva boca “es formessin pompes, que prenia el biberó i feia pipí. Havia nascut el primer Nenuco”.

Des del seu llançament en 1977 Nenuco va comptar amb una amplia línia d’accessoris i complements, així com vestits, que s’han anat renovant. Només un any després del seu llançament, en 1978, es van fabricar 1,9 milions de peces Nenuco entre ninots i accessoris.

Ja en la dècada dels 70 i també en les posteriors, Nenuco va acaparar infinitat de premis en Fires de la Joguina, certàmens i esdeveniments internacionals, com el Cèrcol d’Or al jueguete més venut atorgat en la fira de la Joguina de València en 1989. “Uns reconeixements que es van repetir al llarg dels anys en diferents països com Alemanya, França, Itàlia o Portugal, i avalats també pel seu èxit de vendes que es manté 45 anys després”, recorden en la companyia.

La dècada dels 80 va ser testimoni del creixement de Nenuco amb múltiples llançaments entre els quals es va incloure una nova línia de producte, Nenuco Nounat i els primers ninots Nenuco sense pèl. Amb la creació del departament de R+D de Famosa en 1986 i l’ampliació de l’equip de disseny Nenuco es va consolidar i es va erigir en 1988, juntament amb Nancy, en un dels productes més venuts i amb major quota de mercat, tant a Espanya com en altres mercats europeus.

És en la dècada dels 90 quan Nenuco aconsegueix el seu ple lideratge en la categoria de ninots bebè, arribant a tenir en el seu catàleg de 1999 gairebé 40 productes diferents. En aquesta dècada s’introdueix Nenuco Nounat, que tenien una nova cara amb l’expressió de bebè encara més marcada i una línia d’accessoris de tela.

“Va ser també en aquests anys quan els accessoris de Nenuco cobren especial protagonisme, caracteritzant-se per ser multifunció: carret cambrera, bressol maletí comiditas, motxilla portabebé, carret compra cocinita, banyera maletí, carret bressol o caravana perfumis, van ser alguns dels èxits de l’època. Un èxit que va viure la seva màxima expressió en 1999 amb el llançament del Cotxet de Bessons de Nenuco, un èxit de vendes que va aconseguir durant aquest any i els 2 següents, que es venguessin més carrets d’aquest model que nens existien a Portugal”, agreguen.

Finalment, expliquen que amb el nou segle, ja l’any 2000, “va veure la llum Nenuco Andarín, un ninot mecànic capaç de caminar mentre balboteja, la Perruqueria Nenuco i es va rellançar Nenuco Solete, el ninot que es posa bru quan li toca el sol i que havia estat llançat en 1989”.

En els últims anys Famosa ha anat modernitzant i renovant tota la gamma de Nenuco, incorporant les últimes tendències i també la tecnologia i els continguts digitals per a oferir una experiència de joc adaptada a les noves generacions “però sense renunciar a la seva essència i al joc clàssic de reproducció de rols”.

Per a commemorar el 45 aniversari de Nenuco Famosa ha llançat un espot que pot veure’s en el seu canal de Youtube ‘https://youtu.be/2tnbaeckiwa’.