Neix Vestige Collection, una selecció “única” d’hotels

Vestige Collection, “en el seu afany per preservar el patrimoni cultural”, neix amb la missió de convertir-se en el “custodi” del llegat històric-cultural i el patrimoni arquitectònic d’Espanya. Per a això, ha creat un nou concepte de preservació i hostalatge, recuperant i rehabilitant edificis amb un magnetisme únic i que van tenir un rol primari i immens en el passat, molts d’ells considerades Béns d’Interès Cultural, per a donar-los una segona oportunitat i convertir-los en els nous “Paradores del Segle XXI”.

El projecte neix amb previsió d’incorporar a la col·lecció 25 propietats en els pròxims anys: 12 d’elles en format hotel i 13 en format estigues privat, situats en destins excepcionals, recòndits i especials d’Astúries, Balears, Extremadura, Galícia, País Basc i Madrid.

Astúries, amb la rehabilitació del Palau de Figueres, ha estat el bressol del projecte i la regió en la qual s’ha inaugurat la primera propietat de Vestige, que tindrà ús d’estigues privat. Una fortalesa de més de 500 anys que s’obre al Cantàbric i que ha necessitat més d’11 anys de rehabilitació.

Així mateix, té previst incorporar enguany a la col·lecció dues noves propietats situades a Ciutadella, illa de Menorca: Són Vell, un hotel situat enmig del camp del sud de l’illa en una finca de més de 180 hectàrees plenes de racons naturals d’una “singular bellesa que recorden l’estil elegant de Venècia” i que compta amb 34 habitacions, distribuïdes entre la casa principal, els antics graners i annexos restaurats. I en els pròxims mesos ho farà Santa Ana, una encantadora casa de camp que tindrà ús d’estigues privat.

En els pròxims dos anys Vestige ampliarà la seva presència a Balears amb l’obertura de 3 noves propietats, dues d’elles a Mallorca (un hotel i un private state) i un nou hotel a Menorca, així com a Astúries, amb un nou private state.

“Estem entusiasmats de poder anunciar la posada en marxa de Vestige Collection, la nostra nova proposta de valor, cridada a elevar el turisme a Espanya i equiparar-lo als grans estàndards internacionals. La nostra selecció d’hotels i estates neix amb l’objectiu d’oferir a tots els nostres hostes experiències inoblidables amb les quals puguin gaudir d’enclavaments de somni i descobrir l’essència i la diversitat històrica d’Espanya”, va declarar Sebastien Styger com VP Sales and Màrqueting de Vestige Collection.

La resta de propietats es troben actualment en diferents fases del procés de desenvolupament i recuperació, i s’incorporaran al portfolio de Vestige Collection de manera progressiva creant experiències inoblidables en les quals s’uneixen luxe i confort.

Arquitectura i cultura

En el seu compromís per preservar el patrimoni històric-cultural, la rehabilitació de cadascuna de les propietats de Vestige Collection segueix un “minuciós procés d’alta qualitat”, que comença amb l’adquisició de béns culturals abandonats i la realització d’un estudi històric que estableix la viabilitat de la recuperació amb la intenció de retornar l’esplendor a cadascuna de les seves localitzacions, respectant sempre l’autenticitat dels edificis i adaptar-los al turisme.

Per a cadascuna de les propietats es acompleix un projecte propi de rehabilitació històric i arquitectònic, desenvolupant la reinserció de la propietat en la comunitat local i conceptualitzant l’hotel o estigues en cada cas.

Cada projecte de rehabilitació de la col·lecció Vestige porta entre 5 i 8 anys (segons l’experiència fins ara) i en ells participen equips multidisciplinaris compostos per historiadors, arquitectes, museistes, artesans, paisatgistes, interioristas, il·luminadors, artistes… treballant de la mà amb autoritats, institucions, acadèmics i població de cada regió per a fer-los partícips de la seva renovada integració en la comunitat.

Així mateix, les propietats de Vestige Collection suposen un impuls per a les economies locals de les zones en les quals es troben, integrant-se en la vida de la comunitat al seu voltant, involucrant-se en la gent i sent part de diferents projectes de desenvolupament local.